Скандал на Волині: селяни звинувачують депутатів сільради в роздачі землі своїм родичам. ВІДЕО





Це і молоді сім’ї, і багатодітні, і ті, хто десятки років пропрацював на державу, - йдеться у сюжеті



Обурені селяни прийшли на сесію з вимогою відкликати заяви депутатів, адже мова йде про десятки гектарів, а землі на усіх й так не вистачає. Місцеві жителі хочуть створити загальну чергу і по-чесному ділити паї. Та обранці громади просто втекли, проігнорувавши своїх виборців.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розгорівся скандал за землю. Жителі трьох сіл звинувачують депутатів сільради в тому, що вони нахабно виділяють ділянки не лише собі, а й усім своїм родичам, натомість прості селяни, які не мають ані шматка поля, отримують лише відмови.Це і молоді сім’ї, і багатодітні, і ті, хто десятки років пропрацював на державу, - йдеться у сюжеті Факти.ICTV Обурені селяни прийшли на сесію з вимогою відкликати заяви депутатів, адже мова йде про десятки гектарів, а землі на усіх й так не вистачає. Місцеві жителі хочуть створити загальну чергу і по-чесному ділити паї. Та обранці громади просто втекли, проігнорувавши своїх виборців.Детальніше - у сюжеті:

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