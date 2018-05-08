вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандал на Волині: селяни звинувачують депутатів сільради в роздачі землі своїм родичам. ВІДЕО

Скандал на Волині: селяни звинувачують депутатів сільради в роздачі землі своїм родичам. ВІДЕО
На Волині розгорівся скандал за землю. Жителі трьох сіл звинувачують депутатів сільради в тому, що вони нахабно виділяють ділянки не лише собі, а й усім своїм родичам, натомість прості селяни, які не мають ані шматка поля, отримують лише відмови.

Це і молоді сім’ї, і багатодітні, і ті, хто десятки років пропрацював на державу, - йдеться у сюжеті Факти.ICTV.

Обурені селяни прийшли на сесію з вимогою відкликати заяви депутатів, адже мова йде про десятки гектарів, а землі на усіх й так не вистачає. Місцеві жителі хочуть створити загальну чергу і по-чесному ділити паї. Та обранці громади просто втекли, проігнорувавши своїх виборців.

Детальніше - у сюжеті:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: скандал, земля, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукали 25-річного лучанина, який зник у Києві
Сьогодні, 11:47
На Волині – летальна аварія: крім загиблого, четверо травмованих
Сьогодні, 11:43
Скандал на Волині: селяни звинувачують депутатів сільради в роздачі землі своїм родичам. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
На дорозі Червоноград-Нововолинськ затримали набитий цигарками мікроавтобус
Сьогодні, 11:20
На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Мажорам роздали 100 ділянок біля Пісочного, - ЗМІ Мажорам роздали 100 ділянок біля Пісочного, - ЗМІ
08 травень, 2018, 00:40
Місто і село на Волині не можуть поділити дачний масив Місто і село на Волині не можуть поділити дачний масив
13 лютий, 2017, 20:40
На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу На Волині незаконно розпорядилися 60 гектарами лісу
Сьогодні, 11:01
На Волині державі через суд повернули землю, яка коштує 45 мільйонів На Волині державі через суд повернули землю, яка коштує 45 мільйонів
13 січень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі за загадкових обставинах зник хлопець з України
Сьогодні, 12:04
 0
Волинська ОДА підтримує перетворення військового госпіталю на музей
Сьогодні, 12:02
 0
У військовому містечку Володимира люди залишилися без води
Сьогодні, 11:53
 0
Розшукали 25-річного лучанина, який зник у Києві
Сьогодні, 11:47
 0
На Волині – летальна аварія: крім загиблого, четверо травмованих
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8