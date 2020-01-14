У військовому містечку Володимира люди залишилися без води





Про це повідомив міський голова Петро Саганюк під час брифінгу для ЗМІ сьогодні, 14 січня, – інформує



«Проблема з водопостачанням виникла, тому що військові почали будівництво п’яти нових об’єктів, а потужності енергоносіїв не вистачає на те, щоб викачати воду. Вони почали будівництво без технічних умов, не знаючи, чи є там потужність для будівництва, відкачування каналізаційних стоків і подачі води», – додав міський голова.



За його словами, мережі електроносіїв зношені, бо їх будували близько 50-ти років тому.



«Думаю, найближчим часом ми від’єднаємо військове містечко від енергопостачання з військової частини, натомість поставимо потужний трансформатор», – пояснив він.



Зараз, зі слів голови, фахівці міського водоканалу та КЕВ докладають зусилля для вирішення проблеми з водопостачанням у військовому містечку.



«Плануємо від північного водозабору по вулиці Ковельській прокласти дві вітки на вулиці Академіка Глушкова та Поліської Січі вздовж ковельської траси . Вартість робіт, за попередніми даними, становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч гривень», – зазначив мер міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У військовому містечку у Володимирі-Волинському через перевантаженість старих електромереж мешканці залишилися без водопостачання.Про це повідомив міський головапід час брифінгу для ЗМІ сьогодні, 14 січня, – інформує сайт «Княжий Град». «Проблема з водопостачанням виникла, тому що військові почали будівництво п’яти нових об’єктів, а потужності енергоносіїв не вистачає на те, щоб викачати воду. Вони почали будівництво без технічних умов, не знаючи, чи є там потужність для будівництва, відкачування каналізаційних стоків і подачі води», – додав міський голова.За його словами, мережі електроносіїв зношені, бо їх будували близько 50-ти років тому.«Думаю, найближчим часом ми від’єднаємо військове містечко від енергопостачання з військової частини, натомість поставимо потужний трансформатор», – пояснив він.Зараз, зі слів голови, фахівці міського водоканалу та КЕВ докладають зусилля для вирішення проблеми з водопостачанням у військовому містечку.«Плануємо від північного водозабору по вулиці Ковельській прокласти дві вітки на вулиці Академіка Глушкова та Поліської Січі вздовж ковельської траси . Вартість робіт, за попередніми даними, становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч гривень», – зазначив мер міста.

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