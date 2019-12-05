Волинська ОДА підтримує перетворення військового госпіталю на музей





Про це йдеться у відповіді ОДА на депутатське запитання Сергія Слабенка, повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.



Зауважимо, про ідею створити на місці госпіталю музей під час Ірина Вахович.



Вона розповіла, що обласна рада ініціює процес передачі його у комунальну власність, аби в подальшому облаштувати тут музей.



"Це історична частина міста і там госпіталю точно не місце. Ми б знайшли інші заклади охорони здоров'я, зокрема, госпіталь ветеранів війни, де можна розмістити військовий шпиталь", - сказала посадовиця.



Наразі ж стало відомо, що ОДА підтримує таку ініціативу обласної ради.



Більше того, до Міністерсва оборони України спрямували спільне звернення обласної державної адміністрації та обласної ради щодо можливості передачі пам’ятки архітектури національного значення Монастир тринітаріїв (мур.) 1729 р. з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, що «забезпечило б завершеність архітектурного ансамблю старої частини міста Луцьк».



«Листом від 21.11.2019 р. за №303.14/5/819 Головне квартирно- експлуатаційне управління Збройних Сил України інформувало облдержадміністрацію, що передача будівлі військового госпіталю за адресою вул. Сенаторки Левчанівської, 4 у м. Луцьк до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст не

розглядається", - йдеться у відповіді заступниці голови ОДА Світлани Мишковець на депутатське запитання Слабенка.



Нагадаємо, 20 серпня,







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