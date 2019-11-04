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На Волині – летальна аварія: крім загиблого, четверо травмованих

На Волині – летальна аварія: крім загиблого, четверо травмованих
Учора, 13 січня, на автодорозі поблизу села Доманове Ратнівського району автомобіль «ВАЗ 2107» з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 29-річний пасажир помер на місці події, водій та ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що дорожньо-транспортна пригода сталася по першій годині ночі. За кермом транспортного засобу перебував 38-річний житель Ковеля. Ймовірно, водій не врахував дорожньої обстановки й допустив з’їзд транспортного засобу в кювет. У ДТП загинув 29-річний ковельчанин. Тілесні ушкодження отримали водій та троє пасажирів легковика. Всі вони жителі міста Ковель. Одного із пасажирів, 54-річного чоловіка, госпіталізували в хірургію центральної районної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Волинь, загибель
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