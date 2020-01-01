У Луцьку на Рівненській автомобіль збив жінку: деталі аварії





У поліції Волині розповіли деталі аварії.



За кермом автомобіля Daewo Lanos перебував 35-річний житель обласного центру. Чоловік здійснив наїзд на 48-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу.



У результаті ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.



За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.





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