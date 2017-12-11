У Польщі за загадкових обставин зник хлопець з України





Як пoвідoмляє



Поліція вважає, що справа його зникнення може виявитися набагато складнішою, ніж вважалося спочатку. Вивчені обставини вказують на те, що могло дійти до злочину. Прокуратура зазначає, що чоловік не міг з власної волі покинути місце проживання, через це розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення людини.



На сьогодні відомо, що громадянин України в день свого зникнення пересувався чорним автомобілем Аudi A4 B5 в напрямку українського кордону. Зокрема, авто зафіксували на трасі Жешув-Ярослав. Ввечері, 26 грудня, близько 20:30 його також бачили в місцевості Новошєлєц неподалік міста Нисько.



В автомобілі разом зі зниклим було ще двоє чоловіків, які доїхали до кордону з Україною та перетнули його. Сам Ігор Скрипник не виїжджав з Польщі, а його подальша доля залишається невідомою.



Усіх, хто може надати інформацію щодо місцязнаходження українця, просять звернутися до поліції: тел. 17 858 32 24 або 17 858 33 10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 26 грудня 2019 року зник 22-річний Ігор Скрипник з України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Підкарпаття, останній раз молодого українця бачили цього дня ввечері на автозаправній станції в населеному пункті Красне (Підкарпатське воєводство).Поліція вважає, що справа його зникнення може виявитися набагато складнішою, ніж вважалося спочатку. Вивчені обставини вказують на те, що могло дійти до злочину. Прокуратура зазначає, що чоловік не міг з власної волі покинути місце проживання, через це розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення людини.На сьогодні відомо, що громадянин України в день свого зникнення пересувався чорним автомобілем Аudi A4 B5 в напрямку українського кордону. Зокрема, авто зафіксували на трасі Жешув-Ярослав. Ввечері, 26 грудня, близько 20:30 його також бачили в місцевості Новошєлєц неподалік міста Нисько.В автомобілі разом зі зниклим було ще двоє чоловіків, які доїхали до кордону з Україною та перетнули його. Сам Ігор Скрипник не виїжджав з Польщі, а його подальша доля залишається невідомою.Усіх, хто може надати інформацію щодо місцязнаходження українця, просять звернутися до поліції: тел. 17 858 32 24 або 17 858 33 10.

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