Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Сьогодні, 12:08
Фермери-одноосібники з Волині зібралися на акцію протесту поблизу українсько-польського кордону.
Люди проти нового закону про ринок землі, - розповів Суспільному фермер Руслан Хомич.
Учасники акції ходять пішохідним переходом у селі Старовойтове (Любомльський район), не пропускаючи автівки, які прямують на "Ягодин".
Територію патрулюють поліцейські. Деталі - згодом.
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Люди проти нового закону про ринок землі, - розповів Суспільному фермер Руслан Хомич.
Учасники акції ходять пішохідним переходом у селі Старовойтове (Любомльський район), не пропускаючи автівки, які прямують на "Ягодин".
Територію патрулюють поліцейські. Деталі - згодом.
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Коментарі 1
Від цього протесту страждають випадкові подорожуючі і водії вантажних автомобілів які сном і духом не в курсі про якісь земельні закони, що викликає тільки злобу до цих протестуючих шматярів... хочете протестувати - їдьте до верховної ради яка приймає закони
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