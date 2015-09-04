Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО





Люди проти нового закону про ринок землі, - розповів



Учасники акції ходять пішохідним переходом у селі Старовойтове (Любомльський район), не пропускаючи автівки, які прямують на "Ягодин".



Територію патрулюють поліцейські. Деталі - згодом.





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