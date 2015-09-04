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Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО

Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Фермери-одноосібники з Волині зібралися на акцію протесту поблизу українсько-польського кордону.

Люди проти нового закону про ринок землі, - розповів Суспільному фермер Руслан Хомич.

Учасники акції ходять пішохідним переходом у селі Старовойтове (Любомльський район), не пропускаючи автівки, які прямують на "Ягодин".

Територію патрулюють поліцейські. Деталі - згодом.

Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО

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Теги: протест, фермери, ринок землі
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Коментарі 1
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Від цього протесту страждають випадкові подорожуючі і водії вантажних автомобілів які сном і духом не в курсі про якісь земельні закони, що викликає тільки злобу до цих протестуючих шматярів... хочете протестувати - їдьте до верховної ради яка приймає закони
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