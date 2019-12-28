Електронний квиток у Луцьку: перевізники запроваджують служби контролю в маршрутках
Сьогодні, 13:16
Луцькі перевізники запроваджують службу контролю за оплатою проїзду у маршрутках.
Про це «ВолиньUA» розповів начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов.
За його словами, служба контролю уже успішно працює на тролейбусах. Тепер вона працюватиме і у маршрутках міста.
«Зараз проводимо навчання людей на базі Луцького підприємства електротранспорту. Ми хочемо, щоб контролери спочатку не штрафували, а проводили виховну роботу серед пасажирів. Стимулювали їх відмовлятися від готівкової оплати. Обов’язок контролю за оплатою проїзду лежить на перевізниках. Наразі вже три перевізники мають власні служби контролю. В майбутньому їх кількість зросте. Також можливо, що перевізники створять спільну службу контролю», - розповів посадовець.
Також Володимир Степанов додав, що у міськраді моніторять ситуацію з тим, яка частина пасажирів платить готівкою і враховують це у розрахунку доходів перевізників.
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Про це «ВолиньUA» розповів начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов.
За його словами, служба контролю уже успішно працює на тролейбусах. Тепер вона працюватиме і у маршрутках міста.
«Зараз проводимо навчання людей на базі Луцького підприємства електротранспорту. Ми хочемо, щоб контролери спочатку не штрафували, а проводили виховну роботу серед пасажирів. Стимулювали їх відмовлятися від готівкової оплати. Обов’язок контролю за оплатою проїзду лежить на перевізниках. Наразі вже три перевізники мають власні служби контролю. В майбутньому їх кількість зросте. Також можливо, що перевізники створять спільну службу контролю», - розповів посадовець.
Також Володимир Степанов додав, що у міськраді моніторять ситуацію з тим, яка частина пасажирів платить готівкою і враховують це у розрахунку доходів перевізників.
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Коментарі 1
Ждіть підвищення тарифів,тому що контролерам платитимуть від виручки.Країна придуркуватих чинуш.
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