Голова Верховної Ради розповів, на скільки зросла зарплата у нардепів





Про це Дмитро Разумков під час першого пленарного після свят засідання 14 січня.



"Усі з Вас бачили інформацію у ЗМІ щодо збільшення заробітних плат народних депутатів України. Я щойно звернувся до Апарату і мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати нардепів, однак вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ. Про 100 тисяч, десь я бачив 150 тисяч. Зміна заробітної плати народного депутата становить близько 3 тисяч гривень і це пов’язано з пыдвищенням прожиткового мінімуму", - наголосив Дмитро Разумков.



Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ почала з’являтися інформація про досить високі зарплати чиновників, у томі числі і парламентарів. Зокрема,



14 січня Верховна Рада повернулася до роботи після свят. На порядку денному народних депутатів схвалення президентського законопроєкту про внесення змін до Конституції України про скасування адвокатської монополії, дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Венедиктової через призначення т.в.о директора ДБР та багато іншого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заробітна плата народних депутатів України від початку 2020 року збільшилася приблизно на 3 тисячі гривень.Про це повідомив спікер парламентупід час першого пленарного після свят засідання 14 січня."Усі з Вас бачили інформацію у ЗМІ щодо збільшення заробітних плат народних депутатів України. Я щойно звернувся до Апарату і мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати нардепів, однак вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ. Про 100 тисяч, десь я бачив 150 тисяч. Зміна заробітної плати народного депутата становить близько 3 тисяч гривень і це пов’язано з пыдвищенням прожиткового мінімуму", - наголосив Дмитро Разумков.Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ почала з’являтися інформація про досить високі зарплати чиновників, у томі числі і парламентарів. Зокрема, вчора колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook заявив про збільшення заробітних плат народним депутатам та працівникам міністерств у 2,5 - 5 разів, в порівнянні з 2019 роком.14 січня Верховна Рада повернулася до роботи після свят. На порядку денному народних депутатів схвалення президентського законопроєкту про внесення змін до Конституції України про скасування адвокатської монополії, дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Венедиктової через призначення т.в.о директора ДБР та багато іншого.

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