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Волинські ріелтори розповіли, чому почали співпрацю з «Інвестором»*

Волинські ріелтори розповіли, чому почали співпрацю з «Інвестором»*
Серед покупців житла – велика частина людей, які хочуть покращити житлові умови і продають старі квартири. При цьому найчастіше вони хочуть переїхати в новобудови, де краще планування, надійніші комунікації та автономне опалення.

Про таку тенденцію розповіли волинські ріелтори під час робочої наради із працівниками Будівельної компанії «Інвестор», - інформує Перший.

Нагадаємо, нещодавно представники Волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України підписали Меморандум про співпрацю з «Інвестором». Мета такої співпраці – розширити пропозиції нового житла, яке можуть запропонувати ріелтори.
Валерій Мусійчук, представник Волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України
Валерій Мусійчук, представник Волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України

«Новобудови мають ряд переваг. В першу чергу – хороші комунікації. Бо коли купуєш житло в «хрущівці», то отримуєш труби, яким пів століття, і алюмінієву проводку, скручену ще працівниками радянських «жеків» і яка не витримує навантаження від усіх сучасних електроприладів…

У нового житла є інші суттєві переваги: достатня кількість паркомісць, краще планування, автономне опалення, яке дозволяє економити на комунальних послугах. Тому ми зацікавлені у співпраці із забудовниками, з перевіреними компаніями, в яких ми впевнені», – розповів представник АФНУ на Волині Валерій Мусійчук.

Ріелтори називають Будівельну компанію «Інвестор» «найбільш інноваційною на Волині». Саме із цим забудовником Асоціація уклала першу угоду про співпрацю.

«Зараз на ринку дуже багато пропозицій житла і люди просто фізично не здатні самі все перевірити і розібратися. Відповідно, вони часто звертаються до фахівців – ріелторів, щоб ті допомогли підібрати надійного забудовника і оптимальну пропозицію.

Ми – відкрита компанія і зацікавлені, щоб ріелтори знали про нас, бачили наші об’єкти, нашу якість будівництва. Тим більше, що наша Волинська асоціація дуже добре себе зарекомендувала, вона об’єднує порядних і дуже професійних людей, співпраці з якими ми дуже раді», – коментує директор «Інвестора» Андрій Разумовський.

«В Асоціації створений комітет із взаємодії з споживачами рієлторської послуги. Його мета – підняття іміджу професії рієлтора, підвищення якості послуг і захисту споживача від недобросовісних дій на ринку нерухомості. Ми відкриті для зворотнього звязку і сподіваємось на краще», – розповіла голова комітету, директорка Агентства нерухомості «Берегиня» Світлана Шава.


Довідково. Волинське відділення АФНУ – регіональне представництво професійного об’єднання ріелторів. Наразі членами волинського АФНУ є 34 агентства нерухомості і ріелтори.
Волинські ріелтори розповіли, чому почали співпрацю з «Інвестором»*

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Теги: Інвестор, ріелтори
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