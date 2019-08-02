У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Так, в пункті пропуску «Піща», керуючи автомобілем Nissan, білорус сховав 280 пачок цигарок в паливний бак. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги ендоскопу.



А в пункті пропуску «Доманове» білорус запакував цигарки в запасне колесо, під обшивку даху та дверей, задній бампер та навіть у коробку передач автомобіля Mitsubishi. 1830 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.



В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 111 тисяч гривень. Іноземцям заборонили в’їзд в Україну на три роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби прикордонниками Луцького загону припинили дві спроби незаконного переміщення в пунктах пропуску через державний кордон тютюнових виробів.Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України Так, в пункті пропуску «Піща», керуючи автомобілем Nissan, білорус сховав 280 пачок цигарок в паливний бак. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги ендоскопу.А в пункті пропуску «Доманове» білорус запакував цигарки в запасне колесо, під обшивку даху та дверей, задній бампер та навіть у коробку передач автомобіля Mitsubishi. 1830 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 111 тисяч гривень. Іноземцям заборонили в’їзд в Україну на три роки.

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