У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Минулої доби прикордонниками Луцького загону припинили дві спроби незаконного переміщення в пунктах пропуску через державний кордон тютюнових виробів.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Так, в пункті пропуску «Піща», керуючи автомобілем Nissan, білорус сховав 280 пачок цигарок в паливний бак. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги ендоскопу.
А в пункті пропуску «Доманове» білорус запакував цигарки в запасне колесо, під обшивку даху та дверей, задній бампер та навіть у коробку передач автомобіля Mitsubishi. 1830 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.
В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 111 тисяч гривень. Іноземцям заборонили в’їзд в Україну на три роки.
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Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Так, в пункті пропуску «Піща», керуючи автомобілем Nissan, білорус сховав 280 пачок цигарок в паливний бак. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги ендоскопу.
А в пункті пропуску «Доманове» білорус запакував цигарки в запасне колесо, під обшивку даху та дверей, задній бампер та навіть у коробку передач автомобіля Mitsubishi. 1830 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.
В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 111 тисяч гривень. Іноземцям заборонили в’їзд в Україну на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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