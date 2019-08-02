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У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО

У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Минулої доби прикордонниками Луцького загону припинили дві спроби незаконного переміщення в пунктах пропуску через державний кордон тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Так, в пункті пропуску «Піща», керуючи автомобілем Nissan, білорус сховав 280 пачок цигарок в паливний бак. Під час огляду автомобіля прикордонники з митниками виявили куриво за допомоги ендоскопу.

А в пункті пропуску «Доманове» білорус запакував цигарки в запасне колесо, під обшивку даху та дверей, задній бампер та навіть у коробку передач автомобіля Mitsubishi. 1830 пачок контрабандного курива виявили прикордонники під час перевірки зазначеного транспортного засобу.

В обох випадках цигарки та автомобілі вилучили працівники митниці. Сума конфіскату склала понад 111 тисяч гривень. Іноземцям заборонили в’їзд в Україну на три роки.

У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО

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Теги: білорус, контрабандні цигарки, луцькі прикордонники
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