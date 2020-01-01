IQOS – тепер офіційно у Луцьку

IQOS Space.







Що таке IQOS (Айкос)



IQOS – це ґаджет для нагрівання тютюну, інноваційна розробка компанії Philip Morris International. Головний принцип роботи пристрою – айкос нагріває тютюн, а не спалює його. В сигаретах тютюн та папір горять при температурі близько 800 ⁰С, і при цьому виділяється дим з продуктами горіння – близько 6000 хімічних речовин (в тому числі смертельно небезпечні аміак, чадний газ та канцерогенні смоли). IQOS нагріває тютюн всього до 300-350 ⁰С. Цієї температури достатньо, щоб отримати з тютюну смак, аромат на нікотин, але не доводити горіння. Тому при використанні айкос виділяється на 95% менше шкідливих речовин, ніж при звичайному курінні.



Завдяки технології нагрівання замість горіння IQOS є кращою і набагато менш шкідливою альтернативою для курців. З ним немає диму, попелу та пасивного куріння. Аерозоль айкос практично не має запаху, швидко розвіюється та не в’їдається у все навколо, як це робить сигаретний дим. Тому девайс можна використовувати в приміщенні – дома, в офісі, в автівці та в багатьох закладах.



Як працює IQOS



Девайс складається з двох елементів: тримача для стіка і компактного зарядного пристрою. Всередині тримача знаходиться спеціальне керамічне лезо, яке нагріває тютюн в стіку до потрібної температури. Гаджет простий та зрозумілий у використанні – вмикається-вимикається однією кнопкою, про початок та кінець сеансу повідомляє легенькими вібраціями. Сеанс IQOS триває 6 хвилин або 14 затяжок – так само, як і звичайна сигарета. Після сеансу потрібно дістати з тримача використаний стік, а сам тримач помістити в зарядний пристрій на коротку підзарядку.



За відчуттями використання IQOS і звичайне куріння дійсно схожі. Є все, що важливо для курця – звичний ритуал, нікотин з натурального табаку, і навіть зовні тримач зі стіком схожий на мініатюрний мундштук. Одним словом, все для того, щоб перейти з сигарет на IQOS було легко. За статистикою, 80% курців, які пробують айкос, залишаються з ним і повністю відмовляються від сигарет.



Чи можна з IQOS кинути курити



Ні, кинути курити айкос не допоможе. Це повноцінна і значно менш шкідлива заміна сигаретам, але не спосіб кинути курити. В стіках для IQOS – натуральний тютюн, і в ньому, логічно, міститься нікотин. А нікотин викликає звикання.



Але зазначимо, що науковці та медики з усього світу сходяться на думці, що електронна альтернатива сигаретам – однозначно краще, ніж продовжувати курити. Безумовно, краще за все – кинути курити і не вживати тютюн та нікотин ні в якому вигляді. Проте, якщо ви кидати не плануєте – перехід з сигарет на IQOS дозволить суттєво знизити шкоду для здоров’я.



IQOS: моделі та ціни



Є три моделі пристрою: IQOS 2.4. Plus, IQOS 3 Multi і IQOS 3 DUO. Всі девайси працюють за технологією нагрівання тютюну замість горіння. Відрізняються моделі між собою дизайном, кольорами, деякими додатковими функціями, а Multi – також конструкцією.



IQOS 2.4. Plus – це класична і наразі найпопулярніша модель пристрою. Стильний, зручний та простий у використанні девайс. Ціна цієї моделі – 1299 грн.



IQOS 3 Multi – монолітний пристрій формату «все-в-одному» з можливістю використовувати до 10-ти стіків підряд без підзарядки між сеансами. Він коштує 2399 грн.



IQOS 3 DUO – остання новинка від бренду та найпрокачаніша модель. Є можливість 2-х використань поспіль, smart-батарея, 5 кольорів корпусу на вибір та NFC-чіп для швидкого конекту зі смартфоном. Ціна – 2699 грн.



Пачка стіків HEETS коштує 50 грн. Так само, як пачка якісних сигарет.



На всі девайси IQOS діє міжнародна гарантія, що дозволяє замінити несправний пристрій на новий у будь-якій з країн, де бренд офіційно представлений.



Де купити IQOS в Луцьку



В фірмовому магазині бренду або замовити на сайті



IQOS Space в Луцьку знаходиться в ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1) і працює щодня з 10.00 до 22.00. В магазині можна купити всі моделі IQOS, стіки та аксесуари, протестувати девайс та отримати консультацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» відкрили перший фірмовий магазин IQOS – це технологічна і значно менш шкідлива заміна сигаретам, найпопулярніша альтернатива для дорослих курців. На IQOS вже перейшли понад 12 мільйонів курців у всьому світі, з них більш ніж 500 000 – в Україні. Нещодавно офіційний магазин IQOS Space з’явився і в Луцьку, в торговому центрі «ПортCity». Розкажемо детальніше, що таке IQOS і як працює система нагрівання тютюну.IQOS – це ґаджет для нагрівання тютюну, інноваційна розробка компанії Philip Morris International. Головний принцип роботи пристрою – айкос нагріває тютюн, а не спалює його. В сигаретах тютюн та папір горять при температурі близько 800 ⁰С, і при цьому виділяється дим з продуктами горіння – близько 6000 хімічних речовин (в тому числі смертельно небезпечні аміак, чадний газ та канцерогенні смоли). IQOS нагріває тютюн всього до 300-350 ⁰С. Цієї температури достатньо, щоб отримати з тютюну смак, аромат на нікотин, але не доводити горіння. Тому при використанні айкос виділяється на 95% менше шкідливих речовин, ніж при звичайному курінні.Завдяки технології нагрівання замість горіння IQOS є кращою і набагато менш шкідливою альтернативою для курців. З ним немає диму, попелу та пасивного куріння. Аерозоль айкос практично не має запаху, швидко розвіюється та не в’їдається у все навколо, як це робить сигаретний дим. Тому девайс можна використовувати в приміщенні – дома, в офісі, в автівці та в багатьох закладах.Девайс складається з двох елементів: тримача для стіка і компактного зарядного пристрою. Всередині тримача знаходиться спеціальне керамічне лезо, яке нагріває тютюн в стіку до потрібної температури. Гаджет простий та зрозумілий у використанні – вмикається-вимикається однією кнопкою, про початок та кінець сеансу повідомляє легенькими вібраціями. Сеанс IQOS триває 6 хвилин або 14 затяжок – так само, як і звичайна сигарета. Після сеансу потрібно дістати з тримача використаний стік, а сам тримач помістити в зарядний пристрій на коротку підзарядку.За відчуттями використання IQOS і звичайне куріння дійсно схожі. Є все, що важливо для курця – звичний ритуал, нікотин з натурального табаку, і навіть зовні тримач зі стіком схожий на мініатюрний мундштук. Одним словом, все для того, щоб перейти з сигарет на IQOS було легко. За статистикою, 80% курців, які пробують айкос, залишаються з ним і повністю відмовляються від сигарет.Ні, кинути курити айкос не допоможе. Це повноцінна і значно менш шкідлива заміна сигаретам, але не спосіб кинути курити. В стіках для IQOS – натуральний тютюн, і в ньому, логічно, міститься нікотин. А нікотин викликає звикання.Але зазначимо, що науковці та медики з усього світу сходяться на думці, що електронна альтернатива сигаретам – однозначно краще, ніж продовжувати курити. Безумовно, краще за все – кинути курити і не вживати тютюн та нікотин ні в якому вигляді. Проте, якщо ви кидати не плануєте – перехід з сигарет на IQOS дозволить суттєво знизити шкоду для здоров’я.Є три моделі пристрою: IQOS 2.4. Plus, IQOS 3 Multi і IQOS 3 DUO. Всі девайси працюють за технологією нагрівання тютюну замість горіння. Відрізняються моделі між собою дизайном, кольорами, деякими додатковими функціями, а Multi – також конструкцією.IQOS 2.4. Plus – це класична і наразі найпопулярніша модель пристрою. Стильний, зручний та простий у використанні девайс. Ціна цієї моделі – 1299 грн.IQOS 3 Multi – монолітний пристрій формату «все-в-одному» з можливістю використовувати до 10-ти стіків підряд без підзарядки між сеансами. Він коштує 2399 грн.IQOS 3 DUO – остання новинка від бренду та найпрокачаніша модель. Є можливість 2-х використань поспіль, smart-батарея, 5 кольорів корпусу на вибір та NFC-чіп для швидкого конекту зі смартфоном. Ціна – 2699 грн.Пачка стіків HEETS коштує 50 грн. Так само, як пачка якісних сигарет.На всі девайси IQOS діє міжнародна гарантія, що дозволяє замінити несправний пристрій на новий у будь-якій з країн, де бренд офіційно представлений.В фірмовому магазині бренду або замовити на сайті iqos.ua з безкоштовною доставкою.IQOS Space в Луцьку знаходиться в ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1) і працює щодня з 10.00 до 22.00. В магазині можна купити всі моделі IQOS, стіки та аксесуари, протестувати девайс та отримати консультацію.

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