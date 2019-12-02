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У Шацькому районі вночі у пожежі загинув чоловік

У Шацькому районі вночі у пожежі загинув чоловік
В ніч на 14 січня в Шацькому районі трапилося дві пожежі, в одній з яких у вогні загинула людина.

Про це повідомили в 11-й державній пожежно-рятувальній частині селища Шацьк, - пише "Район.Шацьк".

В районному центрі загорілася господарська споруда, причиною виникнення вогню став тліючий попіл. Господарі вчасно виявили загоряння і зателефонували пожежникам. Вогонь оперативно загасили, споруда майже не постраждала.

В селі Хрипськ нічна пожежа закінчилася трагедією. У вогні згоріла хата і загинув чоловік 1956 року народження. Постраждалий проживав одинаком, в будинку через непроплату було відрізане світло.

Причину трагедії встановлюють слідчі.

За два тижні нового року в Шацькому району трапилося п'ять пожеж, причина більшості – порушення правил експлуатації пічного опалення.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежа, смерть, Шацький район
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