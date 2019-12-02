У Шацькому районі вночі у пожежі загинув чоловік





Про це повідомили в 11-й державній пожежно-рятувальній частині селища Шацьк, - пише



В районному центрі загорілася господарська споруда, причиною виникнення вогню став тліючий попіл. Господарі вчасно виявили загоряння і зателефонували пожежникам. Вогонь оперативно загасили, споруда майже не постраждала.



В селі Хрипськ нічна пожежа закінчилася трагедією. У вогні згоріла хата і загинув чоловік 1956 року народження. Постраждалий проживав одинаком, в будинку через непроплату було відрізане світло.



Причину трагедії встановлюють слідчі.



За два тижні нового року в Шацькому району трапилося п'ять пожеж, причина більшості – порушення правил експлуатації пічного опалення.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 14 січня в Шацькому районі трапилося дві пожежі, в одній з яких у вогні загинула людина.Про це повідомили в 11-й державній пожежно-рятувальній частині селища Шацьк, - пише "Район.Шацьк" В районному центрі загорілася господарська споруда, причиною виникнення вогню став тліючий попіл. Господарі вчасно виявили загоряння і зателефонували пожежникам. Вогонь оперативно загасили, споруда майже не постраждала.В селі Хрипськ нічна пожежа закінчилася трагедією. У вогні згоріла хата і загинув чоловік 1956 року народження. Постраждалий проживав одинаком, в будинку через непроплату було відрізане світло.Причину трагедії встановлюють слідчі.За два тижні нового року в Шацькому району трапилося п'ять пожеж, причина більшості – порушення правил експлуатації пічного опалення.

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