У Шацькому районі вночі у пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 18:41
В ніч на 14 січня в Шацькому районі трапилося дві пожежі, в одній з яких у вогні загинула людина.
Про це повідомили в 11-й державній пожежно-рятувальній частині селища Шацьк, - пише "Район.Шацьк".
В районному центрі загорілася господарська споруда, причиною виникнення вогню став тліючий попіл. Господарі вчасно виявили загоряння і зателефонували пожежникам. Вогонь оперативно загасили, споруда майже не постраждала.
В селі Хрипськ нічна пожежа закінчилася трагедією. У вогні згоріла хата і загинув чоловік 1956 року народження. Постраждалий проживав одинаком, в будинку через непроплату було відрізане світло.
Причину трагедії встановлюють слідчі.
За два тижні нового року в Шацькому району трапилося п'ять пожеж, причина більшості – порушення правил експлуатації пічного опалення.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили в 11-й державній пожежно-рятувальній частині селища Шацьк, - пише "Район.Шацьк".
В районному центрі загорілася господарська споруда, причиною виникнення вогню став тліючий попіл. Господарі вчасно виявили загоряння і зателефонували пожежникам. Вогонь оперативно загасили, споруда майже не постраждала.
В селі Хрипськ нічна пожежа закінчилася трагедією. У вогні згоріла хата і загинув чоловік 1956 року народження. Постраждалий проживав одинаком, в будинку через непроплату було відрізане світло.
Причину трагедії встановлюють слідчі.
За два тижні нового року в Шацькому району трапилося п'ять пожеж, причина більшості – порушення правил експлуатації пічного опалення.
Головне фото - ілюстративне.
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