Скільки лучани заплатять за опалення у грудні





Про це повідомляє



Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, у грудні склала +2,55ºС (середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі складає +1,47ºС).



Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 777-1 від 30.11.2018.



Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 м2 у грудні 2019 року нижча базового тарифу на 2,77 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у грудні 2019 року в розмірі 39,62 грн за м2.Про це повідомляє пресслужба підприємства. Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, у грудні склала +2,55ºС (середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі складає +1,47ºС).Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 777-1 від 30.11.2018.Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 м2 у грудні 2019 року нижча базового тарифу на 2,77 грн.

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