На березі річки затримали двох волинян, які ловили рибу сітками. ФОТО

У період з 6 по 13 січня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 20 порушень.Так, склали 11 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), три – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення), два – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів), - повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 16 заборонених знарядь лову.«У порушників вилучено 16 кг риби та три одиниці заборонених знарядь лову (сітки). Накладено штрафів на суму 561 грн», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляТак, з 10 по 12 січня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рибоохоронний рейд на водні об’єкти Камінь-Каширського та Любешівського районів.10 січня під час обстеження річки Стохід, поблизу села Рудка-Червинська Камінь-Каширського району, виявили безхазяйне майно. З водойми вилучили 7 без господарських сіток, загальною довжиною 200 метрів. Склали доповідний акт.Наступного дня під час рибоохоронної роботи на річці Стохід, неподалік села Заріка Любешівського району, виявили порушення правил рибальства. Двоє чоловіків знаходилися поблизу водойми з двома підсаками.12 січня зафіксували аналогічне порушення. Інцидент стався на річці Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району. Так, двоє чоловіків перебували на березі річки з двома сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.