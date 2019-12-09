вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На березі річки затримали двох волинянин, які ловили рибу сітками. ФОТО

На березі річки затримали двох волинянин, які ловили рибу сітками. ФОТО
У період з 6 по 13 січня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 20 порушень.

Так, склали 11 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), три – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення), два – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів), - повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.

Оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 16 заборонених знарядь лову.

«У порушників вилучено 16 кг риби та три одиниці заборонених знарядь лову (сітки). Накладено штрафів на суму 561 грн», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Так, з 10 по 12 січня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили рибоохоронний рейд на водні об’єкти Камінь-Каширського та Любешівського районів.

10 січня під час обстеження річки Стохід, поблизу села Рудка-Червинська Камінь-Каширського району, виявили безхазяйне майно. З водойми вилучили 7 без господарських сіток, загальною довжиною 200 метрів. Склали доповідний акт.

Наступного дня під час рибоохоронної роботи на річці Стохід, неподалік села Заріка Любешівського району, виявили порушення правил рибальства. Двоє чоловіків знаходилися поблизу водойми з двома підсаками.

12 січня зафіксували аналогічне порушення. Інцидент стався на річці Турія поблизу села Бузаки Камінь-Каширського району. Так, двоє чоловіків перебували на березі річки з двома сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

На березі річки затримали двох волинянин, які ловили рибу сітками. ФОТО
На березі річки затримали двох волинянин, які ловили рибу сітками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибпатруль, Волинь, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Сьогодні, 14:22
На березі річки затримали двох волинянин, які ловили рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
Сьогодні, 14:01
Завжди допомагав у біді і мав золоті руки, – волонтер про волинського атовця, що покінчив із життям
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
На Волині суд скасував 170 тисяч гривень штрафу за «прострочену євробляху» На Волині суд скасував 170 тисяч гривень штрафу за «прострочену євробляху»
11 січень, 14:11
Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф
09 грудень, 2019, 19:35
Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО
05 грудень, 2019, 20:16
На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг На Волині поліцейські знайшли порушення та недоліки в утриманні доріг
02 листопад, 2019, 07:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку щедрувальники дарують господарям вегетаріанські тістечка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників
Сьогодні, 14:59
 0
«Гастролював» у сільських магазинах: на Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 14:32
 0
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8