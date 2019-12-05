В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
Сьогодні, 14:22
В озері Світязь, а саме на території урочищі Гряда, виявили трубу, яка прокладена з води на сушу.
Світлини з трубою зробив і надіслав на адресу редакції Район.Шацьк невідомий адресант з ніком «Николай».
Автор припускає, що «труба, швидше за все, призначена для забору води з озера».
«Прохання оприлюднити факт – для реакції з боку відповідних контролюючих структур» – йдеться у листі.
У Шацькому національному природному парку факт наявності труби в озері Світязь, яка прокладена з води на сушу, назвали порушенням.
В природоохоронній установі також прокоментували цей факт.
Працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку 25 листопада 2019 року під час обстеження території парку, а саме Мельниківського лісництва кв. 53, в урочищі Гряда, навпроти бази відпочинку «Вілла Лева», виявили металеву трубу.
Вона пролягала з озера Світязь до прибережної смуги з подальшим заглибленням в шар ґрунту в напрямку бази відпочинку.
Вказаний факт є порушенням с. 91 КУпАП та п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП».
При повторному огляді працівники нацпарку спільно з правоохоронцями встановили, що за парканом, на території бази відпочинку «Вілла Лева» ця труба роз'єднується і не використовується.
Працівники Шацького НПП склали акт і припис та подали відповідний лист до правоохоронних органів для виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.
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Світлини з трубою зробив і надіслав на адресу редакції Район.Шацьк невідомий адресант з ніком «Николай».
Автор припускає, що «труба, швидше за все, призначена для забору води з озера».
«Прохання оприлюднити факт – для реакції з боку відповідних контролюючих структур» – йдеться у листі.
У Шацькому національному природному парку факт наявності труби в озері Світязь, яка прокладена з води на сушу, назвали порушенням.
В природоохоронній установі також прокоментували цей факт.
Працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку 25 листопада 2019 року під час обстеження території парку, а саме Мельниківського лісництва кв. 53, в урочищі Гряда, навпроти бази відпочинку «Вілла Лева», виявили металеву трубу.
Вона пролягала з озера Світязь до прибережної смуги з подальшим заглибленням в шар ґрунту в напрямку бази відпочинку.
Вказаний факт є порушенням с. 91 КУпАП та п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП».
При повторному огляді працівники нацпарку спільно з правоохоронцями встановили, що за парканом, на території бази відпочинку «Вілла Лева» ця труба роз'єднується і не використовується.
Працівники Шацького НПП склали акт і припис та подали відповідний лист до правоохоронних органів для виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.
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