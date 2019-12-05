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В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО

В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
В озері Світязь, а саме на території урочищі Гряда, виявили трубу, яка прокладена з води на сушу.

Світлини з трубою зробив і надіслав на адресу редакції Район.Шацьк невідомий адресант з ніком «Николай».

Автор припускає, що «труба, швидше за все, призначена для забору води з озера».

«Прохання оприлюднити факт – для реакції з боку відповідних контролюючих структур» – йдеться у листі.

У Шацькому національному природному парку факт наявності труби в озері Світязь, яка прокладена з води на сушу, назвали порушенням.

В природоохоронній установі також прокоментували цей факт.

Працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку 25 листопада 2019 року під час обстеження території парку, а саме Мельниківського лісництва кв. 53, в урочищі Гряда, навпроти бази відпочинку «Вілла Лева», виявили металеву трубу.

Вона пролягала з озера Світязь до прибережної смуги з подальшим заглибленням в шар ґрунту в напрямку бази відпочинку.

Вказаний факт є порушенням с. 91 КУпАП та п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП».

При повторному огляді працівники нацпарку спільно з правоохоронцями встановили, що за парканом, на території бази відпочинку «Вілла Лева» ця труба роз'єднується і не використовується.

Працівники Шацького НПП склали акт і припис та подали відповідний лист до правоохоронних органів для виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.

В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО

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Теги: Світязь, обміління
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