В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО





Світлини з трубою зробив і надіслав на адресу редакції



Автор припускає, що «труба, швидше за все, призначена для забору води з озера».



«Прохання оприлюднити факт – для реакції з боку відповідних контролюючих структур» – йдеться у листі.



У Шацькому національному природному парку факт наявності труби в озері Світязь, яка прокладена з води на сушу, назвали порушенням.



В природоохоронній установі також прокоментували цей факт.



Працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку 25 листопада 2019 року під час обстеження території парку, а саме Мельниківського лісництва кв. 53, в урочищі Гряда, навпроти бази відпочинку «Вілла Лева», виявили металеву трубу.



Вона пролягала з озера Світязь до прибережної смуги з подальшим заглибленням в шар ґрунту в напрямку бази відпочинку.



Вказаний факт є порушенням с. 91 КУпАП та п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП».



При повторному огляді працівники нацпарку спільно з правоохоронцями встановили, що за парканом, на території бази відпочинку «Вілла Лева» ця труба роз'єднується і не використовується.



Працівники Шацького НПП склали акт і припис та подали відповідний лист до правоохоронних органів для виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Світязь, а саме на території урочищі Гряда, виявили трубу, яка прокладена з води на сушу.Світлини з трубою зробив і надіслав на адресу редакції Район.Шацьк невідомий адресант з ніком «Николай».Автор припускає, що «труба, швидше за все, призначена для забору води з озера».«Прохання оприлюднити факт – для реакції з боку відповідних контролюючих структур» – йдеться у листі.У Шацькому національному природному парку факт наявності труби в озері Світязь, яка прокладена з води на сушу, назвали порушенням.В природоохоронній установі також прокоментували цей факт.Працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку 25 листопада 2019 року під час обстеження території парку, а саме Мельниківського лісництва кв. 53, в урочищі Гряда, навпроти бази відпочинку «Вілла Лева», виявили металеву трубу.Вона пролягала з озера Світязь до прибережної смуги з подальшим заглибленням в шар ґрунту в напрямку бази відпочинку.Вказаний факт є порушенням с. 91 КУпАП та п. 4.6.1 «Положення про Шацький НПП».При повторному огляді працівники нацпарку спільно з правоохоронцями встановили, що за парканом, на території бази відпочинку «Вілла Лева» ця труба роз'єднується і не використовується.Працівники Шацького НПП склали акт і припис та подали відповідний лист до правоохоронних органів для виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.

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