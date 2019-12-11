Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
Сьогодні, 14:01
У жодному районі Волині не перевищений епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Повідомляють, що захворюваність утримується на сезонних цифрах. Однак, найвищі показники захворюваності зареєстровали в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському, Шацькому районах та в Луцьку.
Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіли приблизно 3600 волинян, що на 500 осіб менше ніж попереднього тижня.
Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 86 осіб (2,4% від захворілих, із них 67 % діти), це на 11 осіб менше ніж попереднього тижня.
Зазначається, що в області проти грипу прищепили 3100 осіб, із них 1214 (40%) – особи із групи епідемічного ризику (діти віком від 6 міс до 5 років, персонал медичних закладів, вагітні).
Всього вакцинували 0,3% населення області.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Повідомляють, що захворюваність утримується на сезонних цифрах. Однак, найвищі показники захворюваності зареєстровали в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському, Шацькому районах та в Луцьку.
Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіли приблизно 3600 волинян, що на 500 осіб менше ніж попереднього тижня.
Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 86 осіб (2,4% від захворілих, із них 67 % діти), це на 11 осіб менше ніж попереднього тижня.
Зазначається, що в області проти грипу прищепили 3100 осіб, із них 1214 (40%) – особи із групи епідемічного ризику (діти віком від 6 міс до 5 років, персонал медичних закладів, вагітні).
Всього вакцинували 0,3% населення області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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