вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч

Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
У жодному районі Волині не перевищений епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Повідомляють, що захворюваність утримується на сезонних цифрах. Однак, найвищі показники захворюваності зареєстровали в Горохівському, Локачинському, Камінь-Каширському, Шацькому районах та в Луцьку.

Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіли приблизно 3600 волинян, що на 500 осіб менше ніж попереднього тижня.

Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 86 осіб (2,4% від захворілих, із них 67 % діти), це на 11 осіб менше ніж попереднього тижня.

Зазначається, що в області проти грипу прищепили 3100 осіб, із них 1214 (40%) – особи із групи епідемічного ризику (діти віком від 6 міс до 5 років, персонал медичних закладів, вагітні).

Всього вакцинували 0,3% населення області.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, ГРВІ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
Сьогодні, 14:22
На березі річки затримали двох волинянин, які ловили рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
Сьогодні, 14:01
Завжди допомагав у біді і мав золоті руки, – волонтер про волинського атовця, що покінчив із життям
Сьогодні, 13:52
У «Доманове» в іноземця вилучили автомобіль, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду
11 грудень, 2019, 17:45
На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей
21 жовтень, 2019, 18:53
На Волині очікують на другу хвилю епідемії грипу На Волині очікують на другу хвилю епідемії грипу
08 лютий, 2017, 15:09
Грип в Україні: епідемія триває тільки на Волині Грип в Україні: епідемія триває тільки на Волині
01 лютий, 2017, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку щедрувальники дарують господарям вегетаріанські тістечка. ВІДЕО
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників
Сьогодні, 14:59
 0
«Гастролював» у сільських магазинах: на Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 14:32
 0
В озері Світязь знайшли трубу, через яку, ймовірно, викачують воду. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8