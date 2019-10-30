«Гастролював» у сільських магазинах: на Волині затримали серійного злодія
Сьогодні, 14:32
Безробітний уродженець села Стаївка, що на Львівщині, вночі "гастролював" у сільських магазинах Володимир-Волинського району.
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Відомо, що чоловіка неодноразово притягували до відповідальності. Востаннє у 2015 році був позбавлений волі на 4 роки.
Як становили досудовим розслідуванням, уродженець Львівщини причетний щонайменше до кількох крадіжок у сільських магазинах Володимир-Волинського району.
Слідство встановило, що чоловік вночі викрав 4500 гривень, 131 пачку цигарок, а також ковбасні і кондитерські вироби у магазині села Зимне 22 липня минулого року.
Наступного дня, 23 липня пошкодивши віконні ролети, потрапив у інший магазин в селі Зимне. Звідси «виніс» коньяк, ковбасу і цигарки.
Зламавши навісний замок, 17 серпня пробрався і у магазин села Володимирівка. Тут зловмисник набрав тушонку, польські «Парувки», гірчицю і майонез, шоколад та різноманітний алкоголь (пиво, коньяк і горілка).
За кілька днів, 22 серпня з магазину «Дует», що у селі Верба, викрав продукти харчування, аудіоколонки, монітор, відеореєстратор та 2500 гривень готівки. Цього ж дня «похазяйнував» і у селі Охнівка. Магазин «почистив» на ковбасні, алкогольні та тютюнові вироби.
30 вересня обвинувачений обікрав ще два магазини. Цього разу збагатився енергетиками, консервами, алкоголем, кавою та солодощами.
Уродженця Львівщини визнали винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло, інше приміщення). Тож найближчі 4 роки та 7 місяців чоловік проведе у місцях позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Відомо, що чоловіка неодноразово притягували до відповідальності. Востаннє у 2015 році був позбавлений волі на 4 роки.
Як становили досудовим розслідуванням, уродженець Львівщини причетний щонайменше до кількох крадіжок у сільських магазинах Володимир-Волинського району.
Слідство встановило, що чоловік вночі викрав 4500 гривень, 131 пачку цигарок, а також ковбасні і кондитерські вироби у магазині села Зимне 22 липня минулого року.
Наступного дня, 23 липня пошкодивши віконні ролети, потрапив у інший магазин в селі Зимне. Звідси «виніс» коньяк, ковбасу і цигарки.
Зламавши навісний замок, 17 серпня пробрався і у магазин села Володимирівка. Тут зловмисник набрав тушонку, польські «Парувки», гірчицю і майонез, шоколад та різноманітний алкоголь (пиво, коньяк і горілка).
За кілька днів, 22 серпня з магазину «Дует», що у селі Верба, викрав продукти харчування, аудіоколонки, монітор, відеореєстратор та 2500 гривень готівки. Цього ж дня «похазяйнував» і у селі Охнівка. Магазин «почистив» на ковбасні, алкогольні та тютюнові вироби.
30 вересня обвинувачений обікрав ще два магазини. Цього разу збагатився енергетиками, консервами, алкоголем, кавою та солодощами.
Уродженця Львівщини визнали винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло, інше приміщення). Тож найближчі 4 роки та 7 місяців чоловік проведе у місцях позбавлення волі.
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