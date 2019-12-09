У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників

Луцьк та Замость підписали заявку в рамках програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 “Луцьк і Замость: міста з минулого для цікавого майбутнього".Про це йдеться на сайті мерії.У рамках майбутнього проєкту заплановано організацію міжнародних історичних містечок-майстерень ремісників та кухарів у Луцьку та Замості.Нагадаємо, що Луцьк і Замость угоду про партнерство підписали ще 4 червня 2005 року. Відтоді, було реалізовано проєкт “Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму”.