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У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників

У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників
Луцьк та Замость підписали заявку в рамках програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 “Луцьк і Замость: міста з минулого для цікавого майбутнього".

Про це йдеться на сайті мерії.

У рамках майбутнього проєкту заплановано організацію міжнародних історичних містечок-майстерень ремісників та кухарів у Луцьку та Замості.

Нагадаємо, що Луцьк і Замость угоду про партнерство підписали ще 4 червня 2005 року. Відтоді, було реалізовано проєкт “Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму”.

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Теги: містечко ремісників, Луцьк, проєкти
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