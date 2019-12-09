У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників
Сьогодні, 14:59
Луцьк та Замость підписали заявку в рамках програми Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 “Луцьк і Замость: міста з минулого для цікавого майбутнього".
Про це йдеться на сайті мерії.
У рамках майбутнього проєкту заплановано організацію міжнародних історичних містечок-майстерень ремісників та кухарів у Луцьку та Замості.
Нагадаємо, що Луцьк і Замость угоду про партнерство підписали ще 4 червня 2005 року. Відтоді, було реалізовано проєкт “Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму”.
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Про це йдеться на сайті мерії.
У рамках майбутнього проєкту заплановано організацію міжнародних історичних містечок-майстерень ремісників та кухарів у Луцьку та Замості.
Нагадаємо, що Луцьк і Замость угоду про партнерство підписали ще 4 червня 2005 року. Відтоді, було реалізовано проєкт “Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку може з'явитися містечко-майстерня ремісників
Сьогодні, 14:59
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