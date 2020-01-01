Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО
Сьогодні, 15:30
13 січня на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запрацював сканер для вантажних транспортних засобів та контейнерів.
Сканування відбувається без фізичного огляду посадовими особами митниці, а тому час на перевірку вантажу скорочується, інформує Волинська митниця Держмитслужби.
Для сканування автомобіль має заїхати у спеціально обладнане приміщення, де і відбувається сканування вантажівки у декількох проекціях. Дані зі сканувальної системи на пункті пропуску передаються до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді. Запуск сканерів значно зменшує ризик впливу на результати митного огляду осіб.
Для пунктів пропуску визначать категорії товарів, що переміщатимуть для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування складатиме 15 хвилин.
“Скануюча система значно краще пришвидшить та покращить роботу митниці на пункті пропуску. Співробітникам не потрібно буде переглядати вантажівку забиту товаром — вони зможуть все побачити на екрані. Робота сканерів підвищить ефективність боротьби з порушеннями митних правил та сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету” — розказав очільник митниці Максим Нефьодов.
Довідково
Стаціонарні сканери – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів.
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Сканування відбувається без фізичного огляду посадовими особами митниці, а тому час на перевірку вантажу скорочується, інформує Волинська митниця Держмитслужби.
Для сканування автомобіль має заїхати у спеціально обладнане приміщення, де і відбувається сканування вантажівки у декількох проекціях. Дані зі сканувальної системи на пункті пропуску передаються до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді. Запуск сканерів значно зменшує ризик впливу на результати митного огляду осіб.
Для пунктів пропуску визначать категорії товарів, що переміщатимуть для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування складатиме 15 хвилин.
“Скануюча система значно краще пришвидшить та покращить роботу митниці на пункті пропуску. Співробітникам не потрібно буде переглядати вантажівку забиту товаром — вони зможуть все побачити на екрані. Робота сканерів підвищить ефективність боротьби з порушеннями митних правил та сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету” — розказав очільник митниці Максим Нефьодов.
Довідково
Стаціонарні сканери – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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