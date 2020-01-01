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Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО

Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО
13 січня на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запрацював сканер для вантажних транспортних засобів та контейнерів.

Сканування відбувається без фізичного огляду посадовими особами митниці, а тому час на перевірку вантажу скорочується, інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Для сканування автомобіль має заїхати у спеціально обладнане приміщення, де і відбувається сканування вантажівки у декількох проекціях. Дані зі сканувальної системи на пункті пропуску передаються до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді. Запуск сканерів значно зменшує ризик впливу на результати митного огляду осіб.

Для пунктів пропуску визначать категорії товарів, що переміщатимуть для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування складатиме 15 хвилин.

“Скануюча система значно краще пришвидшить та покращить роботу митниці на пункті пропуску. Співробітникам не потрібно буде переглядати вантажівку забиту товаром — вони зможуть все побачити на екрані. Робота сканерів підвищить ефективність боротьби з порушеннями митних правил та сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету” — розказав очільник митниці Максим Нефьодов.

Довідково
Стаціонарні сканери – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів.
Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО
Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО
Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО
Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО
Як на волинському пункті пропуску працює сканер вантажівок. ФОТО

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Теги: сканер вантажівок, кордон
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