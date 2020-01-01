У Луцьку щедрувальники дарують господарям вегетаріанські тістечка. ВІДЕО





Автором ідеї стала Ксенія Даценко, яка переїхала на Волинь із Криму та вперше цього року щедрувала, - пише



"На Великдень люди ходять Господу пропонувати їжу, освящати її в церкві. Є ще древніша традиція, описана в Священних писаннях,- робити це кожен день. І один з проявів любові – дарувати цю їжу і отримувати її, приймати. І того під час щедрування ми вирішили подарувати цю любов людям, ми самі з любов’ю зробили вегетаріанські тістечка і подарували їх людям з побажанням доброти, щедрості", - говорить Ксенія Даценко.



Щедрувальники виготовили майже 100 тістечок. Кожне загорнули у папірець із побажанням.



"Мені далеко за 60, але ще такі щедрувальники, які пригощали господарів, мені не зустрічалися. Я вважаю, що це гарне доповнення до наших українських традицій", - говорить господиня помешкання Ярослава Климко.



Щоб навчитися співати "Щедрик" та інші обрядові пісні, дівчата з гурту ходили на уроки до волинської композиторки Галини Васіної. Жінка понад 40 років викладає музику і музичне мистецтво в одній з луцьких шкіл.



Вивчати народні пісні Ксенія Даценко почала рік тому, коли вільно навчилася розмовляти українською мовою. Каже, що допомогли уроки з української, які відвідувала у школі в Ялті, де народилась і жила до того часу, поки не переїхала на Волинь.



"Не важливо, де ти народився і де ти живеш, важливо, яку культуру ти в собі несеш і тому ми хочемо показати на власному прикладі, що потрібно поважати культуру, поважати людей, до яких ти приходиш в гості я і дарувати їм все найкраще" - каже щедрувальник Сергій Олексюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині щедрувальники ходять по домівках і вітають всіх зі святами. Ватага луцьких щедрувальників, запровадила власну традицію: вирішили ходити до людей не лише з піснями, а й подарунками.Автором ідеї стала Ксенія Даценко, яка переїхала на Волинь із Криму та вперше цього року щедрувала, - пише Суспільне Волинь "На Великдень люди ходять Господу пропонувати їжу, освящати її в церкві. Є ще древніша традиція, описана в Священних писаннях,- робити це кожен день. І один з проявів любові – дарувати цю їжу і отримувати її, приймати. І того під час щедрування ми вирішили подарувати цю любов людям, ми самі з любов’ю зробили вегетаріанські тістечка і подарували їх людям з побажанням доброти, щедрості", - говорить Ксенія Даценко.Щедрувальники виготовили майже 100 тістечок. Кожне загорнули у папірець із побажанням."Мені далеко за 60, але ще такі щедрувальники, які пригощали господарів, мені не зустрічалися. Я вважаю, що це гарне доповнення до наших українських традицій", - говорить господиня помешкання Ярослава Климко.Щоб навчитися співати "Щедрик" та інші обрядові пісні, дівчата з гурту ходили на уроки до волинської композиторки. Жінка понад 40 років викладає музику і музичне мистецтво в одній з луцьких шкіл.Вивчати народні пісні Ксенія Даценко почала рік тому, коли вільно навчилася розмовляти українською мовою. Каже, що допомогли уроки з української, які відвідувала у школі в Ялті, де народилась і жила до того часу, поки не переїхала на Волинь."Не важливо, де ти народився і де ти живеш, важливо, яку культуру ти в собі несеш і тому ми хочемо показати на власному прикладі, що потрібно поважати культуру, поважати людей, до яких ти приходиш в гості я і дарувати їм все найкраще" - каже щедрувальник Сергій Олексюк.

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