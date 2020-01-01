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Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО

Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Поліцейські викрили злочинну групу людей, які з погрозами вбивства, застосовуючи насильство, викрадали людей та вимагали від них повернення неіснуючих боргів.

Наразі слідчі встановили причетність групи до вчинення чотирьох епізодів з вимаганням приблизно 11 мільйонів гривень, - інформує Національна поліція України.

Під приводом повернення боргів, зокрема і неіснуючих, зловмисники представлялись учасниками АТО та із застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші.

Встановили, що «працювали» учасники злочинної організації на замовлення третіх осіб. Для прикриття своєї злочинної діяльності підозрювані використовували різні суб’єкти господарювання.

Поліцейські наразі встановлюють інших громадян, які постраждали від цієї злочинної організації.

Тож якщо ви стали жертвою цих осіб, звертайтеся за телефоном: +38 (067) 672 06 27 або на 102.

Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО
Розшукують псевдоатовців, які викрадали людей та вимагали повернення неіснуючих боргів. ФОТО

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Теги: розшук, псевдоатовці
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Коментарі 1
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Троє на фото з бородою на обличчі насправді колишні АТО/ООС.
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