На Волині у потязі затримали чоловіка, який хотів вивезти контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО





В ході спільного відпрацювання із працівниками безпеки прикордонної служби у залізничному вагоні виявили 3480 пачок прихованих цигарок, - повідомляє



Так, 14 січня українець, відправляючись з України в Республіку Польща пасажирським потягом сполученням “Київ-Варшава”, намагався незаконно, поза митним контролем, перемістити через кордон України цигарки в кількості 3480 пачок загальною вартістю понад 111 тисяч гривень, які знаходились в тамбурі та підсобному приміщенні вагону.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1ст. 482 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодин» у пасажирському вагоні виявили прихованих цигарок загальною вартістю понад 111 тисяч гривень.В ході спільного відпрацювання із працівниками безпеки прикордонної служби у залізничному вагоні виявили 3480 пачок прихованих цигарок, - повідомляє Волинська митниця Держприкордонної служби. Так, 14 січня українець, відправляючись з України в Республіку Польща пасажирським потягом сполученням “Київ-Варшава”, намагався незаконно, поза митним контролем, перемістити через кордон України цигарки в кількості 3480 пачок загальною вартістю понад 111 тисяч гривень, які знаходились в тамбурі та підсобному приміщенні вагону.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1ст. 482 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію