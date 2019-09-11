На Волині у потязі затримали чоловіка, який хотів вивезти контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 15:44
На «Ягодин» у пасажирському вагоні виявили прихованих цигарок загальною вартістю понад 111 тисяч гривень.
В ході спільного відпрацювання із працівниками безпеки прикордонної служби у залізничному вагоні виявили 3480 пачок прихованих цигарок, - повідомляє Волинська митниця Держприкордонної служби.
Так, 14 січня українець, відправляючись з України в Республіку Польща пасажирським потягом сполученням “Київ-Варшава”, намагався незаконно, поза митним контролем, перемістити через кордон України цигарки в кількості 3480 пачок загальною вартістю понад 111 тисяч гривень, які знаходились в тамбурі та підсобному приміщенні вагону.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1ст. 482 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.
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В ході спільного відпрацювання із працівниками безпеки прикордонної служби у залізничному вагоні виявили 3480 пачок прихованих цигарок, - повідомляє Волинська митниця Держприкордонної служби.
Так, 14 січня українець, відправляючись з України в Республіку Польща пасажирським потягом сполученням “Київ-Варшава”, намагався незаконно, поза митним контролем, перемістити через кордон України цигарки в кількості 3480 пачок загальною вартістю понад 111 тисяч гривень, які знаходились в тамбурі та підсобному приміщенні вагону.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1ст. 482 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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