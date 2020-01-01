Судили волинянина, який за кермом авто з'їхав у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 16:49
Судили волинянина який на автодорозі Локачі-Старий Загорів між населеними пунктами Локачі та Низькі Цевеличі з`їхав у кювет врізався в стовбур дерева.
ДТП трапилася 28 вересня орієнтовно о 4:00. Чоловік керував технічно справним автомобілем марки Mercedes C 200. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Локачі.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди, пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження, які потягнули за собою розлад здоров`я, та закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку.
Водія звільнили від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.286 КК України, у зв`язку з примиренням винного з потерпілим.
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ДТП трапилася 28 вересня орієнтовно о 4:00. Чоловік керував технічно справним автомобілем марки Mercedes C 200. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Локачі.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди, пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження, які потягнули за собою розлад здоров`я, та закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку.
Водія звільнили від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.286 КК України, у зв`язку з примиренням винного з потерпілим.
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