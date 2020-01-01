вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який за кермом авто з'їхав у кювет та врізався у дерево

Судили волинянина, який за кермом авто з'їхав у кювет та врізався у дерево
Судили волинянина який на автодорозі Локачі-Старий Загорів між населеними пунктами Локачі та Низькі Цевеличі з`їхав у кювет врізався в стовбур дерева.

ДТП трапилася 28 вересня орієнтовно о 4:00. Чоловік керував технічно справним автомобілем марки Mercedes C 200. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Локачі.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження, які потягнули за собою розлад здоров`я, та закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку.

Водія звільнили від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.286 КК України, у зв`язку з примиренням винного з потерпілим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 17:13
На Волині вилучили автівки з «перебитими» номерами та «липовими» документами
Сьогодні, 16:50
Судили волинянина, який за кермом авто з'їхав у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 16:49
IQOS – тепер офіційно у Луцьку
Сьогодні, 16:31
«Гарно відсвяткували деякі щедрівники»: на Волині вандали потрощили в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Волинянин, який «відкосив» від армії, заплатить штраф Волинянин, який «відкосив» від армії, заплатить штраф
11 січень, 16:10
Судитимуть волинянина, який жорстоко побив до смерті знайомого Судитимуть волинянина, який жорстоко побив до смерті знайомого
10 січень, 17:00
На Волині оштрафували горе-батька, який не сплачував аліменти На Волині оштрафували горе-батька, який не сплачував аліменти
03 січень, 14:30
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
01 січень, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Протести фермерів проти ринку землі: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух
Сьогодні, 18:02
 0
На Волині на території підприємства викрили нелегальну заправку
Сьогодні, 17:44
 0
Місто на Волині на добу залишиться без води
Сьогодні, 17:30
 0
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 17:13
 0
На Волині вилучили автівки з «перебитими» номерами та «липовими» документами
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8