«Гарно відсвяткували деякі щедрівники»: на Волині вандали потрощили в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Люблинці Ковельського району невідомі потрощили напис, який встановили до Дня громади.
Фото опублікувала голова Люблинецької ОТГ Наталія Сіховська на своїй сторінці у Facebook, пише "Район. Ковель"
Прикрий інцидент трапився у ніч на вівторок 14 січня.
«Гарно відсвяткували деякі щедрівники Старий новий рік. Мабуть, багато сили в руках. Ламати – не будувати. Найприкріше, що в такі світлі дні, коли народження Божого дитяти мало би нас надихати лише на гарні справи, знаходиться таке бидло... Ви показуєте приклад своїм дітям», – написала Наталія Сіховська у дописі.
Нагадаємо, на початку січня невідомі викрали три літери з напису «Я люблю Ковель» у центрі міста.
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Фото опублікувала голова Люблинецької ОТГ Наталія Сіховська на своїй сторінці у Facebook, пише "Район. Ковель"
Прикрий інцидент трапився у ніч на вівторок 14 січня.
«Гарно відсвяткували деякі щедрівники Старий новий рік. Мабуть, багато сили в руках. Ламати – не будувати. Найприкріше, що в такі світлі дні, коли народження Божого дитяти мало би нас надихати лише на гарні справи, знаходиться таке бидло... Ви показуєте приклад своїм дітям», – написала Наталія Сіховська у дописі.
Нагадаємо, на початку січня невідомі викрали три літери з напису «Я люблю Ковель» у центрі міста.
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