Місто на Волині на добу залишиться без води
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У Ківерцях на деяких вулицях міста частково припинять водопостачання.
Про це Суспільному розповів заступник відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської громади Богдан Сурмик.
Відтак, водопостачання буде припинене сьогодні, 14 січня з 18:00 години до 12:00 15 січня.
"Водопостачання буде тимчасово припинено на вулицях Жовтнева, Дорошенка, Лесі Українки, частково на вулиці Ковельська. Це пов’язано з плановими ремонтними роботами на вулиці Жовтневій 3а, тут відбувся порив мережі. Таку інформацію нам повідомили в Ківерцівській дільниці водопостачання", - розповів Богдан Сурмик.
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Про це Суспільному розповів заступник відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської громади Богдан Сурмик.
Відтак, водопостачання буде припинене сьогодні, 14 січня з 18:00 години до 12:00 15 січня.
"Водопостачання буде тимчасово припинено на вулицях Жовтнева, Дорошенка, Лесі Українки, частково на вулиці Ковельська. Це пов’язано з плановими ремонтними роботами на вулиці Жовтневій 3а, тут відбувся порив мережі. Таку інформацію нам повідомили в Ківерцівській дільниці водопостачання", - розповів Богдан Сурмик.
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