Місто на Волині на добу залишиться без води





Про це Богдан Сурмик.



Відтак, водопостачання буде припинене сьогодні, 14 січня з 18:00 години до 12:00 15 січня.



"Водопостачання буде тимчасово припинено на вулицях Жовтнева, Дорошенка, Лесі Українки, частково на вулиці Ковельська. Це пов’язано з плановими ремонтними роботами на вулиці Жовтневій 3а, тут відбувся порив мережі. Таку інформацію нам повідомили в Ківерцівській дільниці водопостачання", - розповів Богдан Сурмик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях на деяких вулицях міста частково припинять водопостачання.Про це Суспільному розповів заступник відділу капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської громадиВідтак, водопостачання буде припинене сьогодні, 14 січня з 18:00 години до 12:00 15 січня."Водопостачання буде тимчасово припинено на вулицях Жовтнева, Дорошенка, Лесі Українки, частково на вулиці Ковельська. Це пов’язано з плановими ремонтними роботами на вулиці Жовтневій 3а, тут відбувся порив мережі. Таку інформацію нам повідомили в Ківерцівській дільниці водопостачання", - розповів Богдан Сурмик.

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