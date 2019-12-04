На Волині на території підприємства викрили нелегальну заправку
Сьогодні, 17:44
Співробітники податкової міліції Волині припинили незаконну діяльність АЗС в обласному центрі.
Незаконне зберігання та розлив дизельного пального без жодних дозвільних документів здійснювалося на території одного з підприємств обласного центру Волині, - інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, в ході заходів з протидії діяльності нелегальних АЗС правоохоронці виявили та вилучили з незаконного обігу 1 500 літрів дизельного пального. Крім того, вилучили обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та ємкість, в якій зберігалися пально-мастильні матеріали.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 150 тисяч гривень.
Стосовно правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.5 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Головне управління ДФС у Волинській області вкотре звертається до усіх громадян з проханням негайно повідомляти про будь-які виявлені факти, що вказують на незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів на номером: (0332) 777-102.
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Незаконне зберігання та розлив дизельного пального без жодних дозвільних документів здійснювалося на території одного з підприємств обласного центру Волині, - інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, в ході заходів з протидії діяльності нелегальних АЗС правоохоронці виявили та вилучили з незаконного обігу 1 500 літрів дизельного пального. Крім того, вилучили обладнання, зокрема паливно-роздавальний модуль та ємкість, в якій зберігалися пально-мастильні матеріали.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 150 тисяч гривень.
Стосовно правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.5 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Головне управління ДФС у Волинській області вкотре звертається до усіх громадян з проханням негайно повідомляти про будь-які виявлені факти, що вказують на незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів на номером: (0332) 777-102.
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