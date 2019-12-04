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Протести фермерів проти ринку землі: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух

Протести фермерів проти ринку землі: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» відновили рух
На автотрасі "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу КПП "Ягодин-Дрогуськ" відновили рух транспортних засобів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, фермери частково заблокували міжнародну трасу. Вони влаштували акції протесту проти продажу землі.

"Інформуємо про відновлення з 17 години руху транспортних засобів автошляхом М-07 Київ-Ковель-Ягодин поблизу КПП "Ягодин-Дрогуськ", що був впродовж сьогоднішнього дня частково заблокований учасниками акції протесту проти продажу землі", - йдеться у повідомленні.

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Теги: волинські фермери, ринок землі, міжнародна траса
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