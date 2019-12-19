Порошенко про розслідування авіакатастрофи: це не тільки про відповідальність Ірану
Сьогодні, 20:56
Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Саме тому фракція «Європейська Солідарність» запропонувала свій проект Постанови щодо цієї трагедії, - повідомляє пресслужба політичної партії "ЄС".
«Предмет нашої заяви ширше, ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в сучасному світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями», – наголосив Петро Порошенко.
Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада – і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.
«Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку “пуск” на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку – іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?», – зазначив Порошенко.
«Зізнання Ірану - це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 – процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха», – нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.
Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію – і влади, і опозиції.
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Про це з трибуни Верховної Ради заявив п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Саме тому фракція «Європейська Солідарність» запропонувала свій проект Постанови щодо цієї трагедії, - повідомляє пресслужба політичної партії "ЄС".
«Предмет нашої заяви ширше, ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в сучасному світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями», – наголосив Петро Порошенко.
Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада – і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.
«Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку “пуск” на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку – іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?», – зазначив Порошенко.
«Зізнання Ірану - це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 – процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха», – нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.
Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію – і влади, і опозиції.
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