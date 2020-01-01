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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 січня
У Волинській області 15 січня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 4-9º тепла.

У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 5-7º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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