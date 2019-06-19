За рік на волинських дорогах загинули 124 людини









МОТОРОШНА СТАТИСТИКА



Загиблі на Волині – 124 людини за рік



Згідно з даними патрульної поліції Волинської області, протягом минулого року на дорогах Волині в результаті аварій загинули 124 людини. Найчастіше причинами смертельних автопригод були наїзд на пішохода та зіткнення автомобілів.



Загалом у 2019 році в області нарахували 2906 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких травмувалися 986 людей. Ця статистика звучить ще більш шокуюче, якщо порівняти її з іноземною. Приміром, в столиці Норвегії за 2019 рік в результаті ДТП загинула лише одна людина.



Серед основних причин ДТП на Волині – порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, керування транспортним засобом у нетверезому стані та порушення правил проїзду перехресть.



Всеукраїнська статистика



Згідно з наявною інформацією департаменту патрульної поліції Національної поліції України, за перші 10 місяців 2019 року на території країни сталися майже 130 тисяч аварій.



У результаті дорожньо-транспортних пригод травмувалися більше 26 700 людей. Загинули в аваріях 2716 осіб.



У середньому щодня в Україні трапляються понад 400 ДТП, у яких гинуть 8 людей.



ДТП – серед найпоширеніших причин смертей у світі



Відповідно до доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я про стан безпеки дорожнього руху у світі, дорожньо-транспортні пригоди є однією з головних причин загибелі дітей і дорослих.



Щороку в результаті травм, отриманих в аваріях, у світі гинуть 1,35 мільйона людей.



До десятки найпоширеніших причин смертей у світі теж увійшли ішемічна хвороба серця, інсульт, хронічне обструктивне захворювання легень, інфекції нижніх дихальних шляхів, хвороба Альцгеймера та інші деменції, рак трахеї, бронхів, легень, цукровий діабет, діарея та туберкульоз.



ЯК ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ СМЕРТЕЙ НА ДОРОГАХ?



Рекомендації ВООЗ



Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я напрацювали низку рекомендацій для урядів держав і виробників автомобілів задля зменшення кількості аварій і, як наслідок, смертності внаслідок ДТП:



- зменшення масштабів руху автомобільного транспорту;



- прокладання коротших і безпечніших маршрутів, зокрема для пішоходів і велосипедистів;



- заохочення громадян користуватися безпечнішими видами транспорту;



- обмеження доступу до різних ділянок дорожньої мережі;



- надання пріоритету багатомісним транспортним засобам;



- обмеження швидкості та потужності двигунів для механічного двоколісного транспорту;



- формування дорожньої мережі з метою запобігання дорожньо-транспортного травматизму;



- класифікація доріг і встановлення швидкісного режиму відповідно до їхніх функцій;



- упровадження в методологію проєктування доріг конструктивних особливостей, що гарантують безпеку дорожнього руху;



- перевірка експлуатаційної безпеки;



- узбіччя, оснащені протиаварійними пристроями;



- покращення стану тих ділянок доріг, де часто трапляються аварії;



- проєктування стійких до ударів «розумних» автомобілів із протиаварійними механізмами;



- розробка найважливіших правил безпеки дорожнього руху та контроль за їх дотриманням;



- фотокамери на перехрестях;



- ухвалення на законодавчому рівні положень про ремені безпеки та дитячі автокрісла і контроль за їх виконанням;



- ухвалення на законодавчому рівні та контролювання обов’язкового використання шоломів велосипедистами, водіями мопедів і мотоциклів;



- запровадження в електронних системах автомобілів антиалкогольних блокувальних приладів тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масове порушення правил дорожнього руху водіями та пішоходами, автохамство, жахливі дорожньо-транспортні пригоди та тисячі загиблих унаслідок аварій – типові явища, які якнайкраще характеризують сучасну ситуацію на українських дорогах. Інформаційне агентство Волинські Новини спробувало проаналізувати доступну статистику смертності на українських і закордонних дорогах, загальні рекомендації всесвітніх організацій щодо зменшення травмованості людей у ДТП, а також з’ясувало, як у Європі планують побороти високу смертність на дорогах.Загиблі на Волині – 124 людини за рікЗгідно з даними патрульної поліції Волинської області, протягом минулого року на дорогах Волині в результаті аварій загинули 124 людини. Найчастіше причинами смертельних автопригод були наїзд на пішохода та зіткнення автомобілів.Загалом у 2019 році в області нарахували 2906 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких травмувалися 986 людей. Ця статистика звучить ще більш шокуюче, якщо порівняти її з іноземною. Приміром, в столиці Норвегії за 2019 рік в результаті ДТП загинула лише одна людина.Серед основних причин ДТП на Волині – порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, керування транспортним засобом у нетверезому стані та порушення правил проїзду перехресть.Згідно з наявною інформацією департаменту патрульної поліції Національної поліції України, за перші 10 місяців 2019 року на території країни сталися майже 130 тисяч аварій.У результаті дорожньо-транспортних пригод травмувалися більше 26 700 людей. Загинули в аваріях 2716 осіб.У середньому щодня в Україні трапляються понад 400 ДТП, у яких гинуть 8 людей.ДТП – серед найпоширеніших причин смертей у світіВідповідно до доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я про стан безпеки дорожнього руху у світі, дорожньо-транспортні пригоди є однією з головних причин загибелі дітей і дорослих.Щороку в результаті травм, отриманих в аваріях, у світі гинуть 1,35 мільйона людей.До десятки найпоширеніших причин смертей у світі теж увійшли ішемічна хвороба серця, інсульт, хронічне обструктивне захворювання легень, інфекції нижніх дихальних шляхів, хвороба Альцгеймера та інші деменції, рак трахеї, бронхів, легень, цукровий діабет, діарея та туберкульоз.Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я напрацювали низку рекомендацій для урядів держав і виробників автомобілів задля зменшення кількості аварій і, як наслідок, смертності внаслідок ДТП:- зменшення масштабів руху автомобільного транспорту;- прокладання коротших і безпечніших маршрутів, зокрема для пішоходів і велосипедистів;- заохочення громадян користуватися безпечнішими видами транспорту;- обмеження доступу до різних ділянок дорожньої мережі;- надання пріоритету багатомісним транспортним засобам;- обмеження швидкості та потужності двигунів для механічного двоколісного транспорту;- формування дорожньої мережі з метою запобігання дорожньо-транспортного травматизму;- класифікація доріг і встановлення швидкісного режиму відповідно до їхніх функцій;- упровадження в методологію проєктування доріг конструктивних особливостей, що гарантують безпеку дорожнього руху;- перевірка експлуатаційної безпеки;- узбіччя, оснащені протиаварійними пристроями;- покращення стану тих ділянок доріг, де часто трапляються аварії;- проєктування стійких до ударів «розумних» автомобілів із протиаварійними механізмами;- розробка найважливіших правил безпеки дорожнього руху та контроль за їх дотриманням;- фотокамери на перехрестях;- ухвалення на законодавчому рівні положень про ремені безпеки та дитячі автокрісла і контроль за їх виконанням;- ухвалення на законодавчому рівні та контролювання обов’язкового використання шоломів велосипедистами, водіями мопедів і мотоциклів;- запровадження в електронних системах автомобілів антиалкогольних блокувальних приладів тощо.

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