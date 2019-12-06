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До волинських екологів завітали щедрівники. ФОТО

До волинських екологів завітали щедрівники. ФОТО
У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі щедрували жителі Смолигівської ОТГ.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

У центрі кажуть, що традиція колядувати, вітати з народженням Христа та бажати всього найкращого у новому році збереглась і донині.

Так, у вівторок, 14 січня, до Волинського обласного еколого-натуралістичного центру прийшли гості та хороші друзі із Смолигівської ОТГ.

Фото: Володимира ЛУК'ЯНЧУКА


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Теги: екологи, волинь, щедрівка
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