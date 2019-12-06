До волинських екологів завітали щедрівники. ФОТО
Сьогодні, 22:19
У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі щедрували жителі Смолигівської ОТГ.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
У центрі кажуть, що традиція колядувати, вітати з народженням Христа та бажати всього найкращого у новому році збереглась і донині.
Так, у вівторок, 14 січня, до Волинського обласного еколого-натуралістичного центру прийшли гості та хороші друзі із Смолигівської ОТГ.
Фото: Володимира ЛУК'ЯНЧУКА
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
У центрі кажуть, що традиція колядувати, вітати з народженням Христа та бажати всього найкращого у новому році збереглась і донині.
Так, у вівторок, 14 січня, до Волинського обласного еколого-натуралістичного центру прийшли гості та хороші друзі із Смолигівської ОТГ.
Фото: Володимира ЛУК'ЯНЧУКА
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