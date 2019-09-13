У волинське містечко запрошують на роботу поліцейських





Про це



Подача анкет буде тривати з 20 січня 2020 року на офіційному сайті Національної поліції України.



Кандидатам пропонується:



Заробітна плата від 10200 гривень;

Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів;

Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС;

Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї;

Гарантована матеріальна допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби;

Можливість отримання вищої освіти у начальних закладах Національної поліції за державним замовленням;

Можливість отримання житла у лізинг без сплати будь-яких відсотків.

Компенсація за винайм житла на підставі постанови КМУ №866 (Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла).



Обов’язки поліцейського сектору реагування поліції:



Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку;

Швидке та ефективне реагування на правопорушення;

Виїзд на виклики громадян по лінії 102;

Забезпечення безпеки дорожнього руху;

Надання невідкладної допомоги громадянам;

Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності.



Обов’язки дільничного офіцера поліції:



Поліцейська діяльність, орієнтовна на громаду;

Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій дільниці;

Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень;

Здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень;

Проведення перевірки за зверненнями громадян і посадових осіб та вжиття необхідних заходів щодо виконання вимог законодавства.



Вимоги до кандидатів:



Громадянство України;

Вік від 18 років;

Повна загальна середня або вища освіта;

Вільне володіння українською мовою.



Кандидатів на службу в поліцію просять звертатися в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 18.00 год. до чергової частини Нововолинського відділення поліції за адресою: м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Нововолинське відділення поліції запрошують на роботу на посади працівників секторів реагування патрульної поліції та дільничних офіцерів поліції.Про це інформує БУГ.Подача анкет буде тривати з 20 січня 2020 року на офіційному сайті Національної поліції України.Заробітна плата від 10200 гривень;Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів;Безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС;Компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для членів його сім’ї;Гарантована матеріальна допомога у разі ушкодження здоров’я під час несення служби;Можливість отримання вищої освіти у начальних закладах Національної поліції за державним замовленням;Можливість отримання житла у лізинг без сплати будь-яких відсотків.Компенсація за винайм житла на підставі постанови КМУ №866 (Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла).Патрулювання визначеної території для забезпечення публічної безпеки і порядку;Швидке та ефективне реагування на правопорушення;Виїзд на виклики громадян по лінії 102;Забезпечення безпеки дорожнього руху;Надання невідкладної допомоги громадянам;Здійснення заходів, спрямованих на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності.Поліцейська діяльність, орієнтовна на громаду;Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій дільниці;Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень;Здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень;Проведення перевірки за зверненнями громадян і посадових осіб та вжиття необхідних заходів щодо виконання вимог законодавства.Громадянство України;Вік від 18 років;Повна загальна середня або вища освіта;Вільне володіння українською мовою.Кандидатів на службу в поліцію просять звертатися в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 18.00 год. до чергової частини Нововолинського відділення поліції за адресою: м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 15.

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