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15 січня на Волині: гортаючи календар

15 січня на Волині: гортаючи календар
15 січня день народження в організатора масових заходів Євгена Тихонова (на фото).

Сьогодні, 15 січня, іменини відзначають Уляни.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров’я, достатку й злагоди.

Цього дня 1870 року у селі Уховецьк Ковельського району народився художник Андроник Лазарчук.

Навчався у ковельського маляра-іконописця, у живописній майстерні Почаївської лаври, у Петербурзькій Академії мистецтв. Викладав малювання і креслення в навчальних закладах у Почаєві, Ковелі, на Тернопільщині.

Підтримував стосунки з родиною Лесі Українки, ілюстрував журнали «Рідний край» і «Молода Україна», які видавала Олена Пчілка. Працював над створенням ікон, брав участь у монументальних розписах українських храмів – Свято-Троїцької і Печерної церков Почаївської лаври.

15 січня 2001 року було прийняте рішення Луцької міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька» Володимиру Меркулову – багаторічному директору Луцького підшипникового заводу. Володимир Меркулов був депутатом Луцької міської ради 17-20 скликань, членом виконавчого комітету.

15 січня 2010 року у луцькому розважальному комплексі «Адреналін-сіті» відкрився новий сучасний кінотеатр, одна з зал якого демонструє фільми у 3D-форматі. До цього у Луцьку дивитися фільми у 3D-форматі не було можливості.

15 січня 2012 року муніципальній дружині Луцька призначили нового начальника - Валентина Шпака.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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