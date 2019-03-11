Як перевестися до іншого вишу чи на іншу спеціальність





Відповіді на найбільш поширені запитання дає



Чим врегульований порядок переведення?

Порядок переведення студентів ЗВО врегульований ст. 46 Закону України «Про вищу освіту» та Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від № 245 від 15.07.96 р.



Окрім цього, ЗВО можуть приймати свої внутрішні нормативні документи, які деталізують порядок переведення. Наприклад, такий документ є в НУ «Львівська політехніка» (ЛП), ВНЗ «Український католицький університет» (УКУ), КНУ імені Тараса Шевченка (КНУ) та ін.



Як дізнатися, якою є процедура переведення в конкретному виші?

Інформацію про порядок переведення можна знайти на сайті ЗВО, якщо ж там інформація відсутня або не точна, то можна звернутися до приймальної комісії або деканату відповідного факультету. Процедура переведення у різних ЗВО може мати певні відмінності, тож якщо студент має намір перевестись в інший заклад, то саме туди він повинен звернутися за консультацією.



На якому році навчання дозволяється переводитись?

Згідно з Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, забороняється переведення студентів бакалаврату на перший курс. Тож якщо першокурсник прийшов до висновку, що спеціальність йому не цікава або вирішив змінити ЗВО, то перевестись він зможе лише після завершення першого курсу.



Переведення студентів магістратури як в межах одного навчального закладу, так й в інший заклад вищої освіти, допускається лише на іншу спеціалізацію в межах однієї спеціальності.



Нормативними документами навчального закладу можуть встановлюватись додаткові обмеження. Так, наприклад, у КНУ забороняється переведення студентів бакалаврату та магістратури в останньому (випускному) семестрі, а у ЛП забороняється переведення студентів бакалаврату, які навчаються на випускному курсі.



На які спеціальності можна перевестися?

При обранні спеціальності слід враховувати, що для зарахування за новим місцем навчання потрібно ліквідувати академічну різницю, тобто скласти заліки та іспити з тих навчальних дисциплін, які студент не вивчав за попереднім місцем навчання. Якщо попередня та нова спеціальності подібні, то перевестися буде нескладно. Однак, якщо студент обирає спеціальність, яка кардинально відрізняється від попередньої (наприклад, навчався на гуманітарній, а хоче перевестися на природничу) – розмір академічної різниці може бути занадто великий і у переведенні відмовлять.



Який розмір академічної різниці допустимий для переведення?

Згідно з Методичними рекомендаціями МОН, розмір академічної різниці на рік не може перевищувати 20 кредитів (приблизно 6-7 предметів по три кредити). Тобто, якщо студент переводиться після завершення другого курсу, то академічна різниця не може бути більшою ніж 40 кредитів (20 за 1-й курс і 20 за 2-й курс). Деякі ЗВО встановлюють інші граничні розміри, наприклад у КНУ – 12 дисциплін та/або 36 кредитів, в УКУ – 30 кредитів.



Як розраховується академічна різниця?

Для розрахунку академічної різниці студентові, який переводиться на інший факультет або в інший заклад вищої освіти, потрібна академічна довідка з інформацією про складені предмети. Її можна отримати в деканаті факультету, на якому студент навчається. З цією довідкою потрібно звернутись у деканат факультету, на який студент бажає перевестися. Її порівняють з навчальним планом і визначать, які предмети можна зарахувати, а які потрібно скласти.



На яку форму навчання зараховують студента, який переводиться на іншу спеціальність/факультет чи в інший ЗВО?

Студенти, які навчались на бюджеті мають пріоритетне право бути переведеними на бюджет, однак лише за умови наявності вакантних (вільних) місць. Якщо таких місць немає, то можна перевестись на контракт. Тому перед прийняттям рішення про переведення потрібно з’ясувати чи є вакантні бюджетні місця та якою буде вартість навчання у разі переведення на навчання за контрактом.



Студент, який навчається на контрактній формі навчання, може спробувати перевестися на бюджет. Наприклад, у деяких навчальних закладах таке переведення можливе на конкурсних засадах за рейтингом на підставі рішення спеціальної комісії. При прийнятті рішення додатково враховуються: показники успішності студента, його наукові та творчі досягнення, участь у громадському житті університету, відгук органів студентського самоврядування та характеристика від куратора групи.



Якою є процедура переведення?

Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул та може зайняти кілька тижнів. Тому заяву про переведення варто подавати завчасно. Деякі заклади вищої освіти встановлюють строки для подання такої заяви, наприклад у КНУ заява має бути подана за місяць до дати початку навчання.



Для переведення на іншу спеціальність (факультет) в межах одного навчального закладу студент повинен звернутися із заявою до ректора (директора). Протягом двох тижнів заява повинна бути розглянута, а заявнику – повідомлені умови переведення, а якщо в переведенні відмовлено – причини відмови.



Порядок переведення в інший заклад вищої освіти складніший, оскільки потрібна згода двох ректорів (директорів). Спочатку заява про переведення підписується в ректора того закладу освіти, у якому студент навчається, а потім – подається ректорові закладу, до якого студент має бажання перевестись.



У разі одержання згоди на переведення, студент повинен отримати в деканаті за новим місцем навчання довідку із переліком предметів, які потрібно скласти щоб ліквідувати академічну різницю. Як правило, ліквідувати (скласти) академічну різницю потрібно до початку навчальних занять. Окремі заклади вищої освіти можуть встановлювати інші терміни. Наприклад, в УКУ дозволяється скласти її протягом академічного року після зарахування. Якщо ж студент її не складає – його відраховують.



Які документи потрібні для переведення?

У Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів згадуються лише два документи: академічна довідка та заява про переведення. Однак, заклади вищої освіти можуть уточнювати перелік необхідних документів. Так, у деяких навчальних закладах потрібно подати: заяву зі згодою ректора та печаткою закладу вищої освіти, в якому особа навчається; копію навчальної картки студента з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, кількості кредитів (годин), передбачених на їх вивчення, та форм контролю; копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код; копію угоди про навчання (якщо така укладалась).

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Наприклад, такий документ є в НУ «Львівська політехніка» (ЛП), ВНЗ «Український католицький університет» (УКУ), КНУ імені Тараса Шевченка (КНУ) та ін.Інформацію про порядок переведення можна знайти на сайті ЗВО, якщо ж там інформація відсутня або не точна, то можна звернутися до приймальної комісії або деканату відповідного факультету. Процедура переведення у різних ЗВО може мати певні відмінності, тож якщо студент має намір перевестись в інший заклад, то саме туди він повинен звернутися за консультацією.Згідно з Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, забороняється переведення студентів бакалаврату на перший курс. Тож якщо першокурсник прийшов до висновку, що спеціальність йому не цікава або вирішив змінити ЗВО, то перевестись він зможе лише після завершення першого курсу.Переведення студентів магістратури як в межах одного навчального закладу, так й в інший заклад вищої освіти, допускається лише на іншу спеціалізацію в межах однієї спеціальності.Нормативними документами навчального закладу можуть встановлюватись додаткові обмеження. Так, наприклад, у КНУ забороняється переведення студентів бакалаврату та магістратури в останньому (випускному) семестрі, а у ЛП забороняється переведення студентів бакалаврату, які навчаються на випускному курсі.При обранні спеціальності слід враховувати, що для зарахування за новим місцем навчання потрібно ліквідувати академічну різницю, тобто скласти заліки та іспити з тих навчальних дисциплін, які студент не вивчав за попереднім місцем навчання. Якщо попередня та нова спеціальності подібні, то перевестися буде нескладно. Однак, якщо студент обирає спеціальність, яка кардинально відрізняється від попередньої (наприклад, навчався на гуманітарній, а хоче перевестися на природничу) – розмір академічної різниці може бути занадто великий і у переведенні відмовлять.Згідно з Методичними рекомендаціями МОН, розмір академічної різниці на рік не може перевищувати 20 кредитів (приблизно 6-7 предметів по три кредити). Тобто, якщо студент переводиться після завершення другого курсу, то академічна різниця не може бути більшою ніж 40 кредитів (20 за 1-й курс і 20 за 2-й курс). Деякі ЗВО встановлюють інші граничні розміри, наприклад у КНУ – 12 дисциплін та/або 36 кредитів, в УКУ – 30 кредитів.Для розрахунку академічної різниці студентові, який переводиться на інший факультет або в інший заклад вищої освіти, потрібна академічна довідка з інформацією про складені предмети. Її можна отримати в деканаті факультету, на якому студент навчається. З цією довідкою потрібно звернутись у деканат факультету, на який студент бажає перевестися. Її порівняють з навчальним планом і визначать, які предмети можна зарахувати, а які потрібно скласти.Студенти, які навчались на бюджеті мають пріоритетне право бути переведеними на бюджет, однак лише за умови наявності вакантних (вільних) місць. Якщо таких місць немає, то можна перевестись на контракт. Тому перед прийняттям рішення про переведення потрібно з’ясувати чи є вакантні бюджетні місця та якою буде вартість навчання у разі переведення на навчання за контрактом.Студент, який навчається на контрактній формі навчання, може спробувати перевестися на бюджет. Наприклад, у деяких навчальних закладах таке переведення можливе на конкурсних засадах за рейтингом на підставі рішення спеціальної комісії. При прийнятті рішення додатково враховуються: показники успішності студента, його наукові та творчі досягнення, участь у громадському житті університету, відгук органів студентського самоврядування та характеристика від куратора групи.Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул та може зайняти кілька тижнів. Тому заяву про переведення варто подавати завчасно. Деякі заклади вищої освіти встановлюють строки для подання такої заяви, наприклад у КНУ заява має бути подана за місяць до дати початку навчання.Для переведення на іншу спеціальність (факультет) в межах одного навчального закладу студент повинен звернутися із заявою до ректора (директора). Протягом двох тижнів заява повинна бути розглянута, а заявнику – повідомлені умови переведення, а якщо в переведенні відмовлено – причини відмови.Порядок переведення в інший заклад вищої освіти складніший, оскільки потрібна згода двох ректорів (директорів). Спочатку заява про переведення підписується в ректора того закладу освіти, у якому студент навчається, а потім – подається ректорові закладу, до якого студент має бажання перевестись.У разі одержання згоди на переведення, студент повинен отримати в деканаті за новим місцем навчання довідку із переліком предметів, які потрібно скласти щоб ліквідувати академічну різницю. Як правило, ліквідувати (скласти) академічну різницю потрібно до початку навчальних занять. Окремі заклади вищої освіти можуть встановлювати інші терміни. Наприклад, в УКУ дозволяється скласти її протягом академічного року після зарахування. Якщо ж студент її не складає – його відраховують.У Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів згадуються лише два документи: академічна довідка та заява про переведення. Однак, заклади вищої освіти можуть уточнювати перелік необхідних документів. Так, у деяких навчальних закладах потрібно подати: заяву зі згодою ректора та печаткою закладу вищої освіти, в якому особа навчається; копію навчальної картки студента з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, кількості кредитів (годин), передбачених на їх вивчення, та форм контролю; копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код; копію угоди про навчання (якщо така укладалась).

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