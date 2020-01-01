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У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка

У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка
14-го січня на площі Героїв у Володимирі-Волинському відбулась медова ярмарка.

Про це пише БУГ.

В першій половині дня підприємці виставили на продаж різноманітний мед, пилок, прополіс, віск, крем-мед, який виготовляють у Ковелі.

Окрім цього, в асортименті були печиво, маточне молочко, аліфітобальзами, медак, настоянки на основі меду, а також – медові напої з різноманітними смаками.

Мешканці міста могли придбати і художньо оброблений віск – воскові фігурки-свічки на різдвяну тематику.

У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка

У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка

У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка

У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка

У Володимирі-Волинському пройшла медова ярмарка

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Теги: мед, ярмарка, володимир
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