На дерева та газони у Ковелі витратять 1,44 мільйона





Відкриті торги вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 28 січня, -



Мова йде про наступні послуги: догляд за газонами (поливання, прополювання, косіння трави, підвезення ґрунту), стрижка живоплоту, посадка квітів та догляд за квітниками, видалення дерев, корчування пнів, посадка дерев і кущів, формування крон дерев і кущів, вирізування сухих гілок, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб.



Окрім того, необхідно прибирати територію після проведення відповідних робіт, унеможливлювати розсипання зібраних гілок дерев у процесі їх перевезення і забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.



Послуги з озеленення на території Ковеля мають надавати в період із 10 лютого до 31 грудня поточного року.



Відзначимо, що Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.

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