На дерева та газони у Ковелі витратять 1,44 мільйона
Сьогодні, 01:04
На послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень цього року в Ковелі планують витратити 1,44 мільйона гривень.
Відкриті торги вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 28 січня, - пише ІА Волинські новини.
Мова йде про наступні послуги: догляд за газонами (поливання, прополювання, косіння трави, підвезення ґрунту), стрижка живоплоту, посадка квітів та догляд за квітниками, видалення дерев, корчування пнів, посадка дерев і кущів, формування крон дерев і кущів, вирізування сухих гілок, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб.
Окрім того, необхідно прибирати територію після проведення відповідних робіт, унеможливлювати розсипання зібраних гілок дерев у процесі їх перевезення і забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Послуги з озеленення на території Ковеля мають надавати в період із 10 лютого до 31 грудня поточного року.
Відзначимо, що Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриті торги вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 28 січня, - пише ІА Волинські новини.
Мова йде про наступні послуги: догляд за газонами (поливання, прополювання, косіння трави, підвезення ґрунту), стрижка живоплоту, посадка квітів та догляд за квітниками, видалення дерев, корчування пнів, посадка дерев і кущів, формування крон дерев і кущів, вирізування сухих гілок, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб.
Окрім того, необхідно прибирати територію після проведення відповідних робіт, унеможливлювати розсипання зібраних гілок дерев у процесі їх перевезення і забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Послуги з озеленення на території Ковеля мають надавати в період із 10 лютого до 31 грудня поточного року.
Відзначимо, що Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На дерева та газони у Ковелі витратять 1,44 мільйона
Сьогодні, 01:04
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинське містечко запрошують на роботу поліцейських
14 січень, 23:23
Шахти, фабрики та заводи: яким був Нововолинськ у 1975 році
14 січень, 22:45
До волинських екологів завітали щедрівники. ФОТО
14 січень, 22:19
Медіа