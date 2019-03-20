В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу





Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, -



"Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, де будуть розміщуватися онлайн-карта рубок і кожен громадянин матиме змогу перевірити чи рубки є законними чи ні. Плануємо протягом трьох місяців завершити цю роботу по всій території України. Таким чином онлайн-карта рубок буде поширена на всій території - від Карпат до сходу, від півночі до півдня", - заявив Заблоцький.



Він також наголосив, що в електронний формат буде переведена і видача всіх дозвільних документів.

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