вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу

В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу
Роботу над онлайн-картою рубок деревини для всієї території України, де буде відображено законність вирубки лісу, планують завершити протягом трьох місяців.

Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, - повідомляє Укрінформ.

"Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, де будуть розміщуватися онлайн-карта рубок і кожен громадянин матиме змогу перевірити чи рубки є законними чи ні. Плануємо протягом трьох місяців завершити цю роботу по всій території України. Таким чином онлайн-карта рубок буде поширена на всій території - від Карпат до сходу, від півночі до півдня", - заявив Заблоцький.

Він також наголосив, що в електронний формат буде переведена і видача всіх дозвільних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, вирубка, карта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу
Сьогодні, 04:25
Які погані звички «вбивають» імунітет
Сьогодні, 03:12
З Львова курсуватимуть літаки до Рима, Мілана і Неаполя
Сьогодні, 02:11
На дерева та газони у Ковелі витратять 1,44 мільйона
Сьогодні, 01:04
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків На Волині дроворуб-нелегал відшкодував 40 000 гривень збитків
20 березень, 2019, 12:08
На Волині спіймали крадія лісу На Волині спіймали крадія лісу
07 лютий, 2019, 17:37
На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини
30 січень, 2019, 18:33
Волинянина спіймали на крадіжці лісу Волинянина спіймали на крадіжці лісу
29 січень, 2018, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу
Сьогодні, 04:25
 0
Які погані звички «вбивають» імунітет
Сьогодні, 03:12
 0
З Львова курсуватимуть літаки до Рима, Мілана і Неаполя
Сьогодні, 02:11
 0
На дерева та газони у Ковелі витратять 1,44 мільйона
Сьогодні, 01:04
 0
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8