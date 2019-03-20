В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу
Сьогодні, 04:25
Роботу над онлайн-картою рубок деревини для всієї території України, де буде відображено законність вирубки лісу, планують завершити протягом трьох місяців.
Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, - повідомляє Укрінформ.
"Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, де будуть розміщуватися онлайн-карта рубок і кожен громадянин матиме змогу перевірити чи рубки є законними чи ні. Плануємо протягом трьох місяців завершити цю роботу по всій території України. Таким чином онлайн-карта рубок буде поширена на всій території - від Карпат до сходу, від півночі до півдня", - заявив Заблоцький.
Він також наголосив, що в електронний формат буде переведена і видача всіх дозвільних документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, - повідомляє Укрінформ.
"Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, де будуть розміщуватися онлайн-карта рубок і кожен громадянин матиме змогу перевірити чи рубки є законними чи ні. Плануємо протягом трьох місяців завершити цю роботу по всій території України. Таким чином онлайн-карта рубок буде поширена на всій території - від Карпат до сходу, від півночі до півдня", - заявив Заблоцький.
Він також наголосив, що в електронний формат буде переведена і видача всіх дозвільних документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні створять онлайн-карту вирубки лісу
Сьогодні, 04:25
Які погані звички «вбивають» імунітет
Сьогодні, 03:12
З Львова курсуватимуть літаки до Рима, Мілана і Неаполя
Сьогодні, 02:11
На дерева та газони у Ковелі витратять 1,44 мільйона
Сьогодні, 01:04
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа