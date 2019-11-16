У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Зокрема, за вигідною ціною пропонують купити такі позиції:



- філе куряче охолоджене - 85 грн/кг;

- ковбаса куряча напівкопчена (власне виробництво) 100г - 9.90 грн

- піца «Цезар» (власне виробництво), 810г - 65.90 грн

- торт «Ягідка сирна з вершками» (власне виробництво) - 69.90 грн/кг



Акція діє з 10 січня до 23 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними святковими знижками.Про це повідомляє пресслужба закладу.Зокрема, за вигідною ціною пропонують купити такі позиції:- філе куряче охолоджене - 85 грн/кг;- ковбаса куряча напівкопчена (власне виробництво) 100г - 9.90 грн- піца «Цезар» (власне виробництво), 810г - 65.90 грн- торт «Ягідка сирна з вершками» (власне виробництво) - 69.90 грн/кгАкція діє з 10 січня до 23 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію