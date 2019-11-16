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У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*

У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними святковими знижками.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Зокрема, за вигідною ціною пропонують купити такі позиції:

- філе куряче охолоджене - 85 грн/кг;
- ковбаса куряча напівкопчена (власне виробництво) 100г - 9.90 грн
- піца «Цезар» (власне виробництво), 810г - 65.90 грн
- торт «Ягідка сирна з вершками» (власне виробництво) - 69.90 грн/кг

Акція діє з 10 січня до 23 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.

У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*


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Теги: «Там Там Сімейні традиції», знижки
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