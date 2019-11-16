У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
Сьогодні, 09:01
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними святковими знижками.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, за вигідною ціною пропонують купити такі позиції:
- філе куряче охолоджене - 85 грн/кг;
- ковбаса куряча напівкопчена (власне виробництво) 100г - 9.90 грн
- піца «Цезар» (власне виробництво), 810г - 65.90 грн
- торт «Ягідка сирна з вершками» (власне виробництво) - 69.90 грн/кг
Акція діє з 10 січня до 23 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, за вигідною ціною пропонують купити такі позиції:
- філе куряче охолоджене - 85 грн/кг;
- ковбаса куряча напівкопчена (власне виробництво) 100г - 9.90 грн
- піца «Цезар» (власне виробництво), 810г - 65.90 грн
- торт «Ягідка сирна з вершками» (власне виробництво) - 69.90 грн/кг
Акція діє з 10 січня до 23 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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