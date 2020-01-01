вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро здорожчали: курс валют у Луцьку на 15 січня

Долар і євро здорожчали: курс валют у Луцьку на 15 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.95, а продаж – 24.10.

Євро при купівлі становить – 26.57, продажу – 26.74.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку торік «муніципальним няням» заплатили майже 260 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
Немає зими: куди подінуть заготовлені на посипання луцьких доріг сіль та суміші
Сьогодні, 09:18
Долар і євро здорожчали: курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:10
У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
Сьогодні, 09:01
На Волині призначили нових суддів
Сьогодні, 08:07
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 14 січня Курс валют у Луцьку на 14 січня
14 січень, 09:11
Курс валют у Луцьку на 13 січня Курс валют у Луцьку на 13 січня
13 січень, 09:18
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня
11 січень, 09:25
Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 10 січня Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 10 січня
10 січень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
 0
У Луцьку торік «муніципальним няням» заплатили майже 260 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
 0
Немає зими: куди подінуть заготовлені на посипання луцьких доріг сіль та суміші
Сьогодні, 09:18
 0
Долар і євро здорожчали: курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:10
 0
У «Там Тамі» – шалені знижки на піцу, ковбасу та інші смаколики*
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8