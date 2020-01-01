Долар і євро здорожчали: курс валют у Луцьку на 15 січня





Євро при купівлі становить – 26.57, продажу – 26.74.



Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.30.

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