Долар і євро здорожчали: курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.95, а продаж – 24.10.
Євро при купівлі становить – 26.57, продажу – 26.74.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.30.
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Євро при купівлі становить – 26.57, продажу – 26.74.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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