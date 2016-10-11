Немає зими: куди подінуть заготовлені на посипання луцьких доріг сіль та суміші

Розповіли, що робитимуть із піщано-соляними сумішами та сіллю, які заготовили в Луцьку на зиму.Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомупоцікавився, що робитимуть із сумішами та сіллю, які заготовили для посипання доріг взимку, адже фактично цьогоріч зима небагата на сніг.«Суміш у нас залишилася і з минулого року. У місті провели тендер на виконання робіт в цьому році і врахували те, що було і те, що є. Суміші і солі багато не докупляли і якщо їх не використають, то це не пропаде, бо сіль під накриттям, а піщано-соляні суміші не бояться зберігання», - повідомив директор «Луцькспецкомунтрансу»