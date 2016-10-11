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Немає зими: куди подінуть заготовлені на посипання луцьких доріг сіль та суміші

Немає зими: куди подінуть заготовлені на посипання луцьких доріг сіль та суміші
Розповіли, що робитимуть із піщано-соляними сумішами та сіллю, які заготовили в Луцьку на зиму.

Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, що робитимуть із сумішами та сіллю, які заготовили для посипання доріг взимку, адже фактично цьогоріч зима небагата на сніг.

«Суміш у нас залишилася і з минулого року. У місті провели тендер на виконання робіт в цьому році і врахували те, що було і те, що є. Суміші і солі багато не докупляли і якщо їх не використають, то це не пропаде, бо сіль під накриттям, а піщано-соляні суміші не бояться зберігання», - повідомив директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич.

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Теги: Луцьк, дороги, сіль
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