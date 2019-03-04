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У Луцьку торік «муніципальним няням» заплатили майже 260 тисяч гривень

У Луцьку торік «муніципальним няням» заплатили майже 260 тисяч гривень
У Луцьку у 2019 році послугою «муніципальна няня» скористалися 52 особи.

Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 92 «Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» звернулося 52 особи. Тож у місті призначили виплати відповідно до програми на суму 257,9 тисячі гривень.

Окрім того, торік у Луцьку видали 246 «пакунків малюка».

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Теги: муніципальна няня, Луцьк, пакунок малюка
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