У Луцьку торік «муніципальним няням» заплатили майже 260 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
У Луцьку у 2019 році послугою «муніципальна няня» скористалися 52 особи.
Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 92 «Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» звернулося 52 особи. Тож у місті призначили виплати відповідно до програми на суму 257,9 тисячі гривень.
Окрім того, торік у Луцьку видали 246 «пакунків малюка».
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Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 92 «Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» звернулося 52 особи. Тож у місті призначили виплати відповідно до програми на суму 257,9 тисячі гривень.
Окрім того, торік у Луцьку видали 246 «пакунків малюка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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