15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
15 січня православна церква вшановує день Сильвестра.
Іменини сьогодні святкують: Кузьма, Марк, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 15 січня
– Якщо сорока залітає на подвір'я – чекайте на заметіль.
– На небі яскравий Місяць з гострими рогами – на наступний день вас чекає вітряна погода.
– Ввечері 15 січня на небі з'являться хмари – чекайте на зміну погоди.
– Півень заспівав пізно ввечері – теж до зміни погоди.
– Якщо у морозний день півні почнуть рано співати – чекайте відлиги.
Що можна робити 15 січня
1. Сьогодні рекомендується укладати шлюби. За повір'ям, якщо посвататися цього дня, то пара буде жити довго і щасливо.
Що не можна робити 15 січня
1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
2. На Сильвестра треба утриматися від споживання м'яса. Особливо це стосується птиці. Якщо дотриматися цих рекомендацій, то не випустите з оселі щастя.
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Іменини сьогодні святкують: Кузьма, Марк, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 15 січня
– Якщо сорока залітає на подвір'я – чекайте на заметіль.
– На небі яскравий Місяць з гострими рогами – на наступний день вас чекає вітряна погода.
– Ввечері 15 січня на небі з'являться хмари – чекайте на зміну погоди.
– Півень заспівав пізно ввечері – теж до зміни погоди.
– Якщо у морозний день півні почнуть рано співати – чекайте відлиги.
Що можна робити 15 січня
1. Сьогодні рекомендується укладати шлюби. За повір'ям, якщо посвататися цього дня, то пара буде жити довго і щасливо.
Що не можна робити 15 січня
1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
2. На Сильвестра треба утриматися від споживання м'яса. Особливо це стосується птиці. Якщо дотриматися цих рекомендацій, то не випустите з оселі щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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