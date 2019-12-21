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15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 січня православна церква вшановує день Сильвестра.

Іменини сьогодні святкують: Кузьма, Марк, Сергій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 15 січня

– Якщо сорока залітає на подвір'я – чекайте на заметіль.

– На небі яскравий Місяць з гострими рогами – на наступний день вас чекає вітряна погода.

– Ввечері 15 січня на небі з'являться хмари – чекайте на зміну погоди.

– Півень заспівав пізно ввечері – теж до зміни погоди.

– Якщо у морозний день півні почнуть рано співати – чекайте відлиги.

Що можна робити 15 січня

1. Сьогодні рекомендується укладати шлюби. За повір'ям, якщо посвататися цього дня, то пара буде жити довго і щасливо.

Що не можна робити 15 січня

1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

2. На Сильвестра треба утриматися від споживання м'яса. Особливо це стосується птиці. Якщо дотриматися цих рекомендацій, то не випустите з оселі щастя.



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Теги: свято, традиції, заборони
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