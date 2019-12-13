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На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+

На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні прооперували жінку із травмою хребта.

Про це повідомляють на cторінці медичного закладу у Facebook.

Інформують, що жінка звернулася до лікарні зі скаргами на сильний біль у попереку після падіння з висоти у побутових умовах.

Їй діагностовали компресійний перелом тіла L1 хребця на фоні системного остеопорозу.

Нейрохірурги успішно провели транспедикулярна фіксація хребців.

«Така операція є золотим стандартом у лікуванні травм хребта. Раніше лікування подібної травми вимагало пів року постільного режиму. Наразі вже через два тижні перебування у стаціонарі у задовільному стані жінка пішла додому», - повідомляють медики.

На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+
На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+


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Теги: хребет, Ковель, травма, лікарня
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