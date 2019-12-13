На Волині жінка травмувала хребет під час падіння з висоти: її врятували медики. ФОТО 18+

У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні прооперували жінку із травмою хребта.Про це повідомляють на cторінці медичного закладу у Facebook.Інформують, що жінка звернулася до лікарні зі скаргами на сильний біль у попереку після падіння з висоти у побутових умовах.Їй діагностовали компресійний перелом тіла L1 хребця на фоні системного остеопорозу.Нейрохірурги успішно провели транспедикулярна фіксація хребців.«Така операція є золотим стандартом у лікуванні травм хребта. Раніше лікування подібної травми вимагало пів року постільного режиму. Наразі вже через два тижні перебування у стаціонарі у задовільному стані жінка пішла додому», - повідомляють медики.