У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час без дозволу

У Луцьку по вулиці Сагайдачного, в одному з продуктових магазинів, продавчиня торгувала алкоголем у нічний час та без відповідного на це дозволу.Таке правопорушення виявили луцькі патрульні в ніч на 15 січня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської областіЦим продавчиня порушила пункт рішення Луцької міської ради про заборону реалізації спиртного в нічний час. На 58-річну працівницю закладу оформили адмінматеріали, які направили на відповідну комісію міськради.Відповідно до ст. 155 (порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю) КУпАП, за це передбачено штраф від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.