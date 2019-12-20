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У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час без дозволу

У Луцьку на «гарячому» зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час без дозволу
У Луцьку по вулиці Сагайдачного, в одному з продуктових магазинів, продавчиня торгувала алкоголем у нічний час та без відповідного на це дозволу.

Таке правопорушення виявили луцькі патрульні в ніч на 15 січня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області

Цим продавчиня порушила пункт рішення Луцької міської ради про заборону реалізації спиртного в нічний час. На 58-річну працівницю закладу оформили адмінматеріали, які направили на відповідну комісію міськради.

Відповідно до ст. 155 (порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю) КУпАП, за це передбачено штраф від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: Луцьк, продавчиня, алкоголь
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