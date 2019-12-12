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Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога

Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога
Дворічному Матвійкові Барчуку з Нововолинська, який не чує, за державний рахунок зробили операцію на одне вушко. Щоб дитина повноцінно розвивалась, на іншому вушкові потрібно провести кохлеарну імплантацію.

Вартість операції становить 26 200 євро. Батьки просять про фінансову допомогу. Їм вдалося зібрати 6 тисяч євро, залишилося – 20 тисяч євро, - пише Буг.

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Як повідомила мама хлопчика Анна, 14-го січня Матвійкові зробили операцію. Маленький хлопчик почуває себе чудово, скоро він буде налаштовувати мовний процес.

“На друге вушко триває збір. 16-го січня у Матвійка день народження і головним подарунком для нього може бути нове вушко. Ми просимо небайдужих людей допомогти. Будемо Вам дуже вдячні”, – звертається мама Анна.

Кошти можна переказати на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 – Барчук Олександр (тато).

На сторінці у facebook мама хлопчика продає картини з бісеру ручної роботи. Кошти з продажу підуть та лікування Матвійка.

Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога
Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога
Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога

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Теги: кошти, операція, Матвійко Барчук
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