У ДТП в Польщі загинули молоді брати з Млинівського району
Сьогодні, 10:15
Поблизу Кобеля у Польщі 14 січня близько 12:30 вантажівка зіткнулася із легковим автомобілем.
Про це повідомляє польське видання «tvn24», передає «Рівне вечірнє».
«Медичні рятувальники, які прибули на місце, не виявили жодних життєвих ознак серед людей, що їхали в машині», - розповів Мацей Лодиговський з пожежної охорони Отвоцька.
За словами Даніеля Нездропа з штабу поліції Повіату в Отвоцку, водій вантажівки не постраждав. Він був тверезий.
Як розповів для «Рівне вечірнє» голова Ярославицької ОТГ Леонід Прудніков, двоє загиблих з села Велика Городниця, що на Млинівщині.
«Хлопці – брати. Працювали за кордоном й займалися автомобілями. Обоє молоді – до 30 років», - уточнив Прудніков.
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Про це повідомляє польське видання «tvn24», передає «Рівне вечірнє».
«Медичні рятувальники, які прибули на місце, не виявили жодних життєвих ознак серед людей, що їхали в машині», - розповів Мацей Лодиговський з пожежної охорони Отвоцька.
За словами Даніеля Нездропа з штабу поліції Повіату в Отвоцку, водій вантажівки не постраждав. Він був тверезий.
Як розповів для «Рівне вечірнє» голова Ярославицької ОТГ Леонід Прудніков, двоє загиблих з села Велика Городниця, що на Млинівщині.
«Хлопці – брати. Працювали за кордоном й займалися автомобілями. Обоє молоді – до 30 років», - уточнив Прудніков.
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