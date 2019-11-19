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У ДТП в Польщі загинули молоді брати з Млинівського району

У ДТП в Польщі загинули молоді брати з Млинівського району
Поблизу Кобеля у Польщі 14 січня близько 12:30 вантажівка зіткнулася із легковим автомобілем.

Про це повідомляє польське видання «tvn24», передає «Рівне вечірнє».

«Медичні рятувальники, які прибули на місце, не виявили жодних життєвих ознак серед людей, що їхали в машині», - розповів Мацей Лодиговський з пожежної охорони Отвоцька.

За словами Даніеля Нездропа з штабу поліції Повіату в Отвоцку, водій вантажівки не постраждав. Він був тверезий.

Як розповів для «Рівне вечірнє» голова Ярославицької ОТГ Леонід Прудніков, двоє загиблих з села Велика Городниця, що на Млинівщині.

«Хлопці – брати. Працювали за кордоном й займалися автомобілями. Обоє молоді – до 30 років», - уточнив Прудніков.

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Теги: аварія, Польща, Городниця
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