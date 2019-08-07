У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО





Урочисте відкриття відбулося, сьогодні, 15 січня 2020 року, - пише пресслужба Волинської ОДА.



Проектна потужність нововозбудованого навчального закладу – 198 учнів. У школі облаштували 19 класних кімнат, 3 лабораторії, 2 кабінети інформатики та 3 майстерні.



Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.









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