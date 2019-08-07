вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО

У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У селі Любохини Старовижівського району навчальний заклад, збудований за державні кошти, розпочинає свою роботу.

Урочисте відкриття відбулося, сьогодні, 15 січня 2020 року, - пише пресслужба Волинської ОДА.

Проектна потужність нововозбудованого навчального закладу – 198 учнів. У школі облаштували 19 класних кімнат, 3 лабораторії, 2 кабінети інформатики та 3 майстерні.

Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.


У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Любохини, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Деякі луцькі будинки «тріщать по швах»
Сьогодні, 10:40
На Волині п'яний водій збив молодого хлопця
Сьогодні, 10:30
У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
Сьогодні, 10:21
У ДТП в Польщі загинули молоді брати з Млинівського району
Сьогодні, 10:15
Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Волинське село у вересні отримає довгождану школу. ФОТО Волинське село у вересні отримає довгождану школу. ФОТО
07 серпень, 2019, 21:58
Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року» Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»
19 листопад, 2019, 12:50
«Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси «Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси
19 листопад, 2019, 10:15
На Волині цьогоріч в приміщеннях 20 шкіл облаштують туалети На Волині цьогоріч в приміщеннях 20 шкіл облаштують туалети
01 листопад, 2019, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі вчителька приватної школи побила 8-річного хлопчика, який просився в туалет
Сьогодні, 11:01
 0
Бензинове, дизельне чи електрокар: на яке авто варто «кинути оком»*
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 10:50
 0
Деякі луцькі будинки «тріщать по швах»
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині п'яний водій збив молодого хлопця
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8