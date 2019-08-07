У Старовижівському районі відкрили нову довгоочікувану школу. ФОТО
Сьогодні, 10:21
У селі Любохини Старовижівського району навчальний заклад, збудований за державні кошти, розпочинає свою роботу.
Урочисте відкриття відбулося, сьогодні, 15 січня 2020 року, - пише пресслужба Волинської ОДА.
Проектна потужність нововозбудованого навчального закладу – 198 учнів. У школі облаштували 19 класних кімнат, 3 лабораторії, 2 кабінети інформатики та 3 майстерні.
Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.
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Урочисте відкриття відбулося, сьогодні, 15 січня 2020 року, - пише пресслужба Волинської ОДА.
Проектна потужність нововозбудованого навчального закладу – 198 учнів. У школі облаштували 19 класних кімнат, 3 лабораторії, 2 кабінети інформатики та 3 майстерні.
Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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