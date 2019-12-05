Деякі луцькі будинки «тріщать по швах»
Сьогодні, 10:40
У Луцьку низка будинків перебуває у ветхому стані.
Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, більшість будинків 5-ти і 9-ти поверхової забудови побудовані в основному в 70-80-х роках минулого століття. Застарілість конструкцій, внутрішніх інженерних систем, не проведення капітального ремонту, реконструкції значно погіршують технічний стан житлових будинків, що, за словами комунальників, є причиною зниження якості послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців територіальної громади.
У Луцьку 102 будинки, які відносяться до ветхого житлового фонду, перебувають на обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста.
У житловому фонді також налічується понад 70 панельних житлових будинки побудованих 30-40 років тому. Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, їх промерзання, замокання.
Понад 100 будинків 2-5-ти поверхової забудови (в основному в районі Старого міста, центральної частини) потребують капітального ремонту фасадів.
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Про це йшлося у середу, 15 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, більшість будинків 5-ти і 9-ти поверхової забудови побудовані в основному в 70-80-х роках минулого століття. Застарілість конструкцій, внутрішніх інженерних систем, не проведення капітального ремонту, реконструкції значно погіршують технічний стан житлових будинків, що, за словами комунальників, є причиною зниження якості послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців територіальної громади.
У Луцьку 102 будинки, які відносяться до ветхого житлового фонду, перебувають на обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста.
У житловому фонді також налічується понад 70 панельних житлових будинки побудованих 30-40 років тому. Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, їх промерзання, замокання.
Понад 100 будинків 2-5-ти поверхової забудови (в основному в районі Старого міста, центральної частини) потребують капітального ремонту фасадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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